КНДР може відправити до РФ 100 тисяч військових, - Bloomberg

Північна Корея може перекинути до 100 000 військових для допомоги Росії у війні проти України. Це можливо, якщо альянс між Пхеньяном і Москвою продовжуватиме поглиблюватися.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Bloomberg.
За даними Bloomberg, такий крок не є неминучим, а військова підтримка в такому масштабі, якщо вона відбудеться, ймовірно, проходитиме партіями з ротацією військ протягом певного часу, а не одноразовим розгортанням.
Bloomberg зауважило, що раніше цього місяця подібну оцінку зробив посол України в Південній Кореї Дмитро Пономаренко.
В інтерв’ю "Голосу Америки" Пономаренко сказав, що Київ очікує, що до 15 000 північнокорейських військовослужбовців, дислокованих для бойових дій у Курській області Росії й, можливо, в окупованих районах на сході України змінюватимуться кожні кілька місяців.
Зауважимо, що окрім людей Північна Корея поставила до Росії ракетні та артилерійські системи великої дальності. Деякі з яких вже були перекинуті до Курської області.
РБК-Україна показувало, що ЗМІ помітили переміщення артилерійських систем Koksan КНДР до Росії.
Мало того, The Korea Herald, повідомила, що солдати КНДР, ймовірно, отримуватимуть по 2 тисячі доларів на місяць. Це в той час, коли самі російські військові скаржаться на Путіна через низькі виплати на війні. Детальніше про це, в матеріалі РБК-Україна.
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