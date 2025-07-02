КНДР может направить еще 30 тысяч военных на войну РФ против Украины, - CNN

Издание со ссылкой на украинскую разведку отмечает, что Северная Корея планирует утроить количество своих войск, воюющих на стороне России против Украины, направив дополнительно от 25 до 30 тысяч солдат.

Согласно оценке разведки, войска могут прибыть в Россию в ближайшие месяцы. Как известно, в ноябре КНДР направила в Россию 11 тысяч своих солдат для боев в Курской области.

По данным западных чиновников, около 4 тысяч северокорейских солдат погибли или получили ранения во время боевых действий.

Украинская разведка считает, что российское Минобороны способно "необходимым оборудованием, оружием и боеприпасами" солдат КНДР с целью "дальнейшей интеграции в российские боевые подразделения".

По оценке разведки, существует большая вероятность того, что северокорейские войска будут привлечены к боевым действиям на оккупированных территориях Украины "для усиления российского контингента, в частности во время широкомасштабных наступательных операций".

Также есть признаки того, что российские военные самолеты переоборудуют для перевозки личного состава. Это может свидетельствовать о перемещении десятков тысяч иностранных военных через Сибирь, которая граничит с КНДР.

CNN публикует спутниковые снимки, на которых можно увидеть подготовительные работы к развертыванию новых войск, включая прибытие корабля, который использовали в прошлый раз, в российский порт и грузового самолета в северокорейский аэропорт Сунан.

Фото: РФ готовится к переброске военных КНДР (edition.cnn.com)