КНДР может направить еще 30 тысяч военных на войну РФ против Украины, - CNN

Северная Корея намерена отправить на войну против Украины до 30 тысяч солдат. Войска могут прибыть в Россию в ближайшие месяцы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Издание со ссылкой на украинскую разведку отмечает, что Северная Корея планирует утроить количество своих войск, воюющих на стороне России против Украины, направив дополнительно от 25 до 30 тысяч солдат.
Согласно оценке разведки, войска могут прибыть в Россию в ближайшие месяцы. Как известно, в ноябре КНДР направила в Россию 11 тысяч своих солдат для боев в Курской области.
По данным западных чиновников, около 4 тысяч северокорейских солдат погибли или получили ранения во время боевых действий.
Украинская разведка считает, что российское Минобороны способно "необходимым оборудованием, оружием и боеприпасами" солдат КНДР с целью "дальнейшей интеграции в российские боевые подразделения".
По оценке разведки, существует большая вероятность того, что северокорейские войска будут привлечены к боевым действиям на оккупированных территориях Украины "для усиления российского контингента, в частности во время широкомасштабных наступательных операций".
Также есть признаки того, что российские военные самолеты переоборудуют для перевозки личного состава. Это может свидетельствовать о перемещении десятков тысяч иностранных военных через Сибирь, которая граничит с КНДР.
CNN публикует спутниковые снимки, на которых можно увидеть подготовительные работы к развертыванию новых войск, включая прибытие корабля, который использовали в прошлый раз, в российский порт и грузового самолета в северокорейский аэропорт Сунан.
Фото: РФ готовится к переброске военных КНДР (edition.cnn.com)
Прошлой осенью Северная Корея отправила войска в Россию, которые были сформированы в Курской области и привлечены к боевым действиям против Украины. По оценкам разведки, КНДР отправила на войну не менее 10 тысяч воинов.
По данным разведки Южной Кореи, Пхеньян потерял не менее 4 700 солдат в этом конфликте.
Недавно Россия официально признала участие в войне северокорейских военных, а позже это признала и сама КНДР.
Кроме того, Северная Корея поставляет России широкий спектр вооружений - боеприпасы, артиллерийские системы, баллистические ракеты, которые используются для обстрелов украинских городов.
Разведка Южной Кореи также ранее сообщала, что КНДР готовит новую партию солдат для России.
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