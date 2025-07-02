КНДР може направити ще 30 тисяч військових на війну РФ проти України, - CNN

Видання з посиланням на українську розвідку зазначає, що Північна Корея планує потроїти кількість своїх військ, які воюють на боці Росії проти України, направивши додатково від 25 до 30 тисяч солдатів.

Згідно з оцінкою розвідки, війська можуть прибути до Росії найближчими місяцями. Як відомо, у листопаді КНДР направила до Росії 11 тисяч своїх солдатів для боїв у Курській області.

За даними західних чиновників, близько 4 тисячі північнокорейських солдатів загинули або отримали поранення під час бойових дій.

Українська розвідка вважає, що російське Міноборони здатне "необхідним обладнанням, зброєю та боєприпасами" солдатів КНДР з метою "подальшої інтеграції до російських бойових підрозділів".

За оцінкою розвідки, існує велика ймовірність того, що північнокорейські війська будуть залучені до бойових дій на окупованих територіях України "для посилення російського контингенту, зокрема під час широкомасштабних наступальних операцій".

Також є ознаки того, що російські військові літаки переобладнують для перевезення особового складу. Це може свідчити про переміщення десятків тисяч іноземних військових через Сибір, який межує з КНДР.

CNN публікує супутникові знімки, на яких можна побачити підготовчі роботи до розгортання нових військ, включаючи прибуття корабля, який використовували минулого разу, до російського порту та вантажного літака до північнокорейського аеропорту Сунан.

Фото: РФ готується до перекидання військових КНДР (edition.cnn.com)