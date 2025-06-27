КНДР может прислать дополнительные войска в РФ для войны в Украине: в ISW дали оценку

В отчете указывается, что есть признаки усиления российских войск путем привлечения подразделений из Северной Кореи в районе Курской области. Кроме того, КНДР продолжает поставлять России артиллерийские боеприпасы и баллистические ракеты, что может свидетельствовать о подготовке к дальнейшим наступательным действиям на украинском фронте.

В Институте изучения войны предполагают, что северокорейский персонал с большой вероятностью будет действовать непосредственно на территории Украины, поскольку украинское присутствие в приграничных районах России (в частности в Курской области) ограничено.

Аналитики отмечают, что согласие со стороны северокорейского и российского военного командования на развертывание войск КНДР на территории Украины может стать существенным переломным моментом в войне. Такой шаг, по оценкам аналитиков, способен значительно усилить способность российских войск вести одновременные наступательные действия на нескольких направлениях, чего ранее им не удавалось достичь.

"ISW ранее оценивало, что российские силы компенсировали это проведением импульсных, более ограниченных наступательных операций вдоль различных секторов фронта, но последние сообщения указывают на то, что российские силы, похоже, постепенно продвигаются вперед в по меньшей мере трех одновременных масштабных наступательных операциях в направлениях Боровая-Лиман, Константиновка и Новопавловка", - указывают аналитики.

В то же время оценить реальное влияние участия северокорейских военных пока сложно - из-за отсутствия точных данных об их численности, уровне подготовки и способности взаимодействовать с российскими подразделениями.