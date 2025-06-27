КНДР може надіслати додаткові війська до РФ для війни в Україні: в ISW дали оцінку

У звіті вказується, що є ознаки посилення російських військ шляхом залучення підрозділів з Північної Кореї в районі Курської області. Крім того, КНДР продовжує постачати Росії артилерійські боєприпаси та балістичні ракети, що може свідчити про підготовку до подальших наступальних дій на українському фронті.

В Інституті вивчення війни припускають, що північнокорейський персонал з великою ймовірністю діятиме безпосередньо на території України, оскільки українська присутність у прикордонних районах Росії (зокрема в Курській області) обмежена.

Аналітики зазначають, що згода з боку північнокорейського та російського військового командування на розгортання військ КНДР на території України може стати суттєвим переломним моментом у війні. Такий крок, за оцінками аналітиків, здатен значно посилити спроможність російських військ вести одночасні наступальні дії на кількох напрямках, чого раніше їм не вдавалося досягти.

"ISW раніше оцінювало, що російські сили компенсували це проведенням імпульсних, більш обмежених наступальних операцій уздовж різних секторів фронту, але останні повідомлення вказують на те, що російські сили, схоже, поступово просуваються вперед у щонайменше трьох одночасних масштабних наступальних операціях у напрямках Борова-Лиман, Костянтинівка та Новопавлівка", - вказують аналітики.

Водночас оцінити реальний вплив участі північнокорейських військових поки складно - через відсутність точних даних про їхню чисельність, рівень підготовки та здатність взаємодіяти з російськими підрозділами.