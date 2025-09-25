КНДР близка к созданию баллистики, которая сможет ударить по США, - президент Южной Кореи

Северная Корея завершает разработку межконтинентальной баллистической ракетой, которая будет способна нанести ядерный удар по США.
Об этом заявил президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Южнокорейский лидер во время встречи с инвесторами на Нью-Йоркской фондовой бирже пообещал снизить риски, связанные с Северной Кореей, чтобы привлечь больше инвестиций и стимулировать экономику.
"Будь то для переговоров с США или для собственного режима, они продолжают разрабатывать межконтинентальные баллистические ракеты, способные достичь территории США, нести ядерную бомбу и бомбить США", - отметил он.
По словам Ли Чжэ Мена, полного успеха Пхеньян в разработке такой ракеты пока не добился, но процесс на финальной стадии. Осталась только так называемая "технология повторного входа в атмосферу" (технология нужна, чтобы боеголовка, вернувшись из космоса на огромной скорости, не разрушилась от перегрева и давления, а сохранила целостность и могла достичь цели). Но, вероятно, в скором времени этот вопрос будет решен.
Также Ли Чжэ Мен снова отметил, что президент США Дональд Трамп является "единственным", кто может быть переговорным партнером для Северной Кореи.
Напомним, ранее северокорейский диктатор Ким Чен Ын заявил, что его страна создала "мощное секретное оружие". Что именно он имел в виду - неизвестно.
Также диктатор отказался от любых переговоров с Южной Кореей, поскольку у них якобы "нет общих дел".
В сентябре Северная Корея провела испытания стратегических и тактических дронов. Ким Чен Ын распорядился усилить беспилотники при помощи ИИ.