КНДР близька до створення балістики, яка зможе вдарити по США, - президент Південної Кореї

Північна Корея завершує розробку міжконтинентальної балістичної ракети, яка буде здатна завдати ядерного удару по США.
Про це заявив президент Південної Кореї Лі Чже Мьон, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Південнокорейський лідер під час зустрічі з інвесторами на Нью-Йоркській фондовій біржі пообіцяв знизити ризики, пов'язані з Північною Кореєю, щоб залучити більше інвестицій і стимулювати економіку.
"Чи то для переговорів зі США, чи то для власного режиму, вони продовжують розробляти міжконтинентальні балістичні ракети, здатні досягти території США, нести ядерну бомбу і бомбити США", - зазначив він.
За словами Лі Чже Мьона, повного успіху Пхеньян у розробці такої ракети поки що не домігся, але процес на фінальній стадії. Залишилася тільки так звана "технологія повторного входу в атмосферу" (технологія потрібна, щоб боєголовка, повернувшись із космосу на величезній швидкості, не зруйнувалася від перегріву і тиску, а зберегла цілісність і могла досягти цілі). Але, ймовірно, незабаром це питання буде вирішено.
Також Лі Чже Мьон знову зазначив, що президент США Дональд Трамп є "єдиним", хто може бути переговорним партнером для Північної Кореї.
Нагадаємо, раніше північнокорейський диктатор Кім Чен Ин заявив, що його країна створила "потужну секретну зброю". Що саме він мав на увазі - невідомо.
Також диктатор відмовився від будь-яких переговорів із Південною Кореєю, оскільки у них нібито "немає спільних справ".
У вересні Північна Корея провела випробування стратегічних і тактичних дронів. Кім Чен Ин розпорядився посилити безпілотники за допомогою ШІ.