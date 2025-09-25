КНДР близька до створення балістики, яка зможе вдарити по США, - президент Південної Кореї

Південнокорейський лідер під час зустрічі з інвесторами на Нью-Йоркській фондовій біржі пообіцяв знизити ризики, пов'язані з Північною Кореєю, щоб залучити більше інвестицій і стимулювати економіку.

"Чи то для переговорів зі США, чи то для власного режиму, вони продовжують розробляти міжконтинентальні балістичні ракети, здатні досягти території США, нести ядерну бомбу і бомбити США", - зазначив він.

За словами Лі Чже Мьона, повного успіху Пхеньян у розробці такої ракети поки що не домігся, але процес на фінальній стадії. Залишилася тільки так звана "технологія повторного входу в атмосферу" (технологія потрібна, щоб боєголовка, повернувшись із космосу на величезній швидкості, не зруйнувалася від перегріву і тиску, а зберегла цілісність і могла досягти цілі). Але, ймовірно, незабаром це питання буде вирішено.

Також Лі Чже Мьон знову зазначив, що президент США Дональд Трамп є "єдиним", хто може бути переговорним партнером для Північної Кореї.