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Во Львове хотят усилить контроль за продажей алкоголя, но есть нюанс

Львов, Среда 26 марта 2025 18:00
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Во Львове хотят усилить контроль за продажей алкоголя, но есть нюанс Садовый будет бороться с продажей алкоголя во время комендантского часа (фото: Freepik)
Автор: Василина Копытко

Львов готов возобновить мониторинговые группы, чтобы выявлять, где продают алкоголь во время комендантского часа и передавать эту информацию правоохранителям. За это нарушение закон предусматривает штраф, а также аннулирование лицензии.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на публикацию мера Львова Андрея Садового в Telegram.

Контроль за продажей алкоголя во время комендантского часа

"Меня часто на встречах спрашивают, почему после полуночи во Львове свободно продают алкоголь. Это вызывает вполне понятное возмущение. В последнее время этот вопрос все чаще звучит от ветеранов. Они прямо говорят: в городе, который живет войной, подобное - недопустимо. И они правы", - заявил Садовый.

Мэр сообщил, что 26 марта горсовет провел большое совещание с полицией и налоговой, на котором он показал свежее видео из магазина "Новый градус" на ул. Юрия Липы: на кадрах видно, как после полуночи компания покупает алкоголь и рассчитывается карточкой.

"Закон четко определяет ответственность: полиция - штрафы, налоговая - аннулирование лицензии. Город, со своей стороны, готов возобновить мониторинговые группы в районах, чтобы выявлять нарушения и передавать информацию правоохранителям", - подчеркнул Садовый.

Он призвал львовян снимать на камеру факты нарушения и присылать ему в личные сообщения или звонить на Горячую линию города 1580.

"Будем передавать доказательства правоохранительным органам. Если нужно всем городом организовать порядок - сделаем это раз и навсегда", - добавил Садовый.

Какая сумма штрафа за нарушение правил продажи алкоголя

Административная ответственность за нарушение установленных ограничений по продаже алкогольных напитков во время действия военного положения - штраф от 8500 до 17000 гривен. Если алкоголь продали во время комендантского часа, тогда придется заплатить от 170 до 340 гривен.

Читайте также о том, что продажа несовершеннолетним лицам алкогольных напитков и табачных изделий является административным правонарушением, за него предусмотрен штраф в более чем 6,5 тысячи гривен.

Ранее мы рассказывали, могут ли штрафовать украинцев за вейпы и электронные сигареты в общественных местах.

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Львов Комендантский час
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