Херсонская область уменьшает комендантский час и вводит ограничения на Пасхальные праздники

С 1 апреля в Херсонской области уменьшают действие комендантского часа. К тому же, вводятся ограничения на Пасхальные праздники.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг .

"Решением совета обороны Херсонской области во время Пасхальных праздников и поминальных дней введены ограничения: запрещены богослужения в комендантский час, освящение на территории храмов и посещение кладбищ", - заявил он.

По словам главы ОВА, исключением будут лишь похоронные процессии.

"Кроме того, с 1 апреля в Херсонской области продлен комендантский час. Он будет действовать с 21:00 до 5:00", - добавил Прокудин.

Он добавил, что отныне в Белозерке, Камышанах, Зимовнике, Приозерном и микрорайоне Корабел города Херсон разрешили продажу алкоголя в магазинах и заведениях питания - с 10:00 до 15:00.

Однако, по его словам, под строгим запретом остается продажа алкогольных напитков военным и правоохранителям.

Комендантский час в Херсонской области

В начале полномасштабного вторжения РФ в Украину власти ввели комендантский час почти для всех регионов. В Херсонской области с 15 октября 2024 года комендантский час начинался в 20:00 и заканчивался в 6:00.