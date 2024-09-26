Под ударом Киев и объекты энергетики. Что известно об атаке РФ

В ночь на 26 сентября оккупанты снова атаковали Украину "Шахедами", КАБами и ракетами: под ударом были Киев, Одесский район, Запорожье, Ивано-Франковск, повреждены объекты энергетики. Есть пострадавшие и жертва.

РБК-Украина собрало все, что известно о ночном обстреле Украины.

Взрывы и работа ПВО в нескольких областях

Около 00:00 в части регионов Украины была объявлена ​​воздушная тревога. Воздушные силы предупреждали об угрозе постоянно менявших свое движение "Шахедов".

Уже около 2:00 тревогу из-за дронов объявили и в Киеве. Через несколько минут в Киеве прогремели взрывы, работала ПВО.

Позже взрывы прогремели и в Ивано-Франковске, там тоже работала ПВО. Уже около 6:00 в Киеве снова прозвучала серия взрывов, ПВО продолжала отражать атаку РФ.

Кроме этого, в течение ночи СМИ сообщали о взрывах и в Хмельницкой области. В частности, сообщалось о движении "Шахедов" в районе Староконстантинова.

Атака на Киев: двое пострадавших, есть повреждения

На Киев россияне направили более полутора десятков вражеских беспилотников. ПВО на подступах к столице работала в течение 5 часов.

"Силами и средствами ПВО было обезврежено около десятка российских ударных дронов", - рассказал начальник КГВА Сергей Попко.

Что касается последствий, то в Печерском районе из-за падения обломков произошла разгерметизация газовой трубы в жилом доме. Кроме того, повреждено около 20 автомобилей. Также обломки упали на территории детского сада.

Последствия атаки РФ на Киев (facebook.com/DSNSKyiv)

Предварительно сообщалось, что из-за атаки был ранен ребенок, но впоследствии информация не подтвердилась.

Позже спасатели сообщили, что из-за атаки на Киев ночью пострадали два человека.

"Два человека пострадали: мужчина получил ранения, у его ребенка острая реакция на стресс", - отметили в ГСЧС Украины.

Одесская область: атаки ракетами и дронами, есть жертва

Одесскую область оккупанты атаковали дважды - как ракетами, так и дронами.

"В результате ракетной атаки в Одесском районе погибла 62-летняя женщина", - рассказал глава Одесской ОВА Олег Кипер.

Последствия обстрела Одесского района, где погибла женщина (t.me/odesa_prokuratura)

Из-за ракетного удара были повреждены здания и автомобили, также произошло возгорание сухой травы, спасатели оперативно ликвидировали пожар.

Уже во время атаки дронов, которая произошла под утро, к счастью, погибших и пострадавших нет, существенных разрушений инфраструктуры также не зафиксировано.

Повреждения энергетики: центр Ивано-Франковска без света, есть отключения в Николаевской области

Из-за атак дронов ночью есть повреждения энергообъектов на Прикарпатье и в Николаевской области.

В частности, по данным "Прикарпатьеоблэнерго", частично без света остался центр Ивано-Франковска, а именно улицы Независимости, Коновальца, Сечевых Стрельцов, Степана Бандеры и часть близлежащих. По данным главы ОВА Светланы Онищук, оккупанты повредили объект критической инфраструктуры, начался пожар, но его уже потушили.

Ликвидация пожара на энергообъекте на Прикарпатье (facebook.com/@dsns.if)

Кроме того, в Николаевской области захватчики также атаковали объект энергетической инфраструктуры, есть отключения абонентов.

"Большая часть уже заживлена ​​энергетиками, работы продолжаются. Пострадавших нет", - констатировал глава ОВА Виталий Ким.

Обстрел Запорожья: есть пострадавшие, в том числе подросток

После 6:00 российские войска атаковали и Запорожье. Под удар попали жилые дома и одно из промышленных предприятий. Россияне ударили по городу КАБами.

Предварительно сообщалось о семи пострадавших. Позже число раненых выросло до 8 человек.

Последствия обстрела Запорожья (t.me/ivan_fedorov_zp)

Как отработала ПВО

В ночь на 26 сентября россияне запустили по Украине 78 дронов-камикадзе и шесть ракет. Двумя была атакована Сумская область из Белгородской области, еще четыре Х-59/69 из акватории Черного моря были направлены на Одесскую область. ПВО работала в 14 областях.

Дроны, уже традиционно, оккупанты запускали из Приморско-Ахтарска и Курска. Из необычного - "Шахеды" летели и с российского Орла.

"Сбиты четыре управляемые авиационные ракеты Х-59/69 и 66 ударных БПЛА. Восемь вражеских беспилотников локационно потеряны в нескольких регионах Украины. Один вернулся в Россию, еще один остается в воздушном пространстве Украины, идет боевая работа", - рассказали в Воздушных силах.