Под ударом Киев и объекты энергетики. Что известно об атаке РФ
В ночь на 26 сентября оккупанты снова атаковали Украину "Шахедами", КАБами и ракетами: под ударом были Киев, Одесский район, Запорожье, Ивано-Франковск, повреждены объекты энергетики. Есть пострадавшие и жертва.
РБК-Украина собрало все, что известно о ночном обстреле Украины.
Взрывы и работа ПВО в нескольких областях
Около 00:00 в части регионов Украины была объявлена воздушная тревога. Воздушные силы предупреждали об угрозе постоянно менявших свое движение "Шахедов".
Уже около 2:00 тревогу из-за дронов объявили и в Киеве. Через несколько минут в Киеве прогремели взрывы, работала ПВО.
Позже взрывы прогремели и в Ивано-Франковске, там тоже работала ПВО. Уже около 6:00 в Киеве снова прозвучала серия взрывов, ПВО продолжала отражать атаку РФ.
Кроме этого, в течение ночи СМИ сообщали о взрывах и в Хмельницкой области. В частности, сообщалось о движении "Шахедов" в районе Староконстантинова.
Атака на Киев: двое пострадавших, есть повреждения
На Киев россияне направили более полутора десятков вражеских беспилотников. ПВО на подступах к столице работала в течение 5 часов.
"Силами и средствами ПВО было обезврежено около десятка российских ударных дронов", - рассказал начальник КГВА Сергей Попко.
Что касается последствий, то в Печерском районе из-за падения обломков произошла разгерметизация газовой трубы в жилом доме. Кроме того, повреждено около 20 автомобилей. Также обломки упали на территории детского сада.
Последствия атаки РФ на Киев (facebook.com/DSNSKyiv)
Предварительно сообщалось, что из-за атаки был ранен ребенок, но впоследствии информация не подтвердилась.
Позже спасатели сообщили, что из-за атаки на Киев ночью пострадали два человека.
"Два человека пострадали: мужчина получил ранения, у его ребенка острая реакция на стресс", - отметили в ГСЧС Украины.
Одесская область: атаки ракетами и дронами, есть жертва
Одесскую область оккупанты атаковали дважды - как ракетами, так и дронами.
"В результате ракетной атаки в Одесском районе погибла 62-летняя женщина", - рассказал глава Одесской ОВА Олег Кипер.
Последствия обстрела Одесского района, где погибла женщина (t.me/odesa_prokuratura)
Из-за ракетного удара были повреждены здания и автомобили, также произошло возгорание сухой травы, спасатели оперативно ликвидировали пожар.
Уже во время атаки дронов, которая произошла под утро, к счастью, погибших и пострадавших нет, существенных разрушений инфраструктуры также не зафиксировано.
Повреждения энергетики: центр Ивано-Франковска без света, есть отключения в Николаевской области
Из-за атак дронов ночью есть повреждения энергообъектов на Прикарпатье и в Николаевской области.
В частности, по данным "Прикарпатьеоблэнерго", частично без света остался центр Ивано-Франковска, а именно улицы Независимости, Коновальца, Сечевых Стрельцов, Степана Бандеры и часть близлежащих. По данным главы ОВА Светланы Онищук, оккупанты повредили объект критической инфраструктуры, начался пожар, но его уже потушили.
Ликвидация пожара на энергообъекте на Прикарпатье (facebook.com/@dsns.if)
Кроме того, в Николаевской области захватчики также атаковали объект энергетической инфраструктуры, есть отключения абонентов.
"Большая часть уже заживлена энергетиками, работы продолжаются. Пострадавших нет", - констатировал глава ОВА Виталий Ким.
Обстрел Запорожья: есть пострадавшие, в том числе подросток
После 6:00 российские войска атаковали и Запорожье. Под удар попали жилые дома и одно из промышленных предприятий. Россияне ударили по городу КАБами.
Предварительно сообщалось о семи пострадавших. Позже число раненых выросло до 8 человек.
Последствия обстрела Запорожья (t.me/ivan_fedorov_zp)
Как отработала ПВО
В ночь на 26 сентября россияне запустили по Украине 78 дронов-камикадзе и шесть ракет. Двумя была атакована Сумская область из Белгородской области, еще четыре Х-59/69 из акватории Черного моря были направлены на Одесскую область. ПВО работала в 14 областях.
Дроны, уже традиционно, оккупанты запускали из Приморско-Ахтарска и Курска. Из необычного - "Шахеды" летели и с российского Орла.
"Сбиты четыре управляемые авиационные ракеты Х-59/69 и 66 ударных БПЛА. Восемь вражеских беспилотников локационно потеряны в нескольких регионах Украины. Один вернулся в Россию, еще один остается в воздушном пространстве Украины, идет боевая работа", - рассказали в Воздушных силах.
При подготовке материала использовались источники: Telegram начальника КГВА Сергея Попко, Telegram главы Ивано-Франковской ОВА Светланы Онищук, Telegram Воздушных сил ВСУ, Telegram главы Николаевской ОВА Виталия Кима, Telegram главы Запорожской ОВА Ивана Федорова, Прикарпатьеоблэнерго, Telegram главы Одесской ОВА Олега Кипера, ГСЧС Украины, Одесская облпрокуратура.
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