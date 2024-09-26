По всей Украине объявлена воздушная тревога, в Киеве раздался взрыв
Во всех областях Украины объявили воздушную тревогу. Тем временем в Киеве был слышен взрыв.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.
Как сообщают корреспонденты РБК-Украина, после объявления воздушной тревоги, в Киеве прогремел взрыв.
По состоянию на 10:04 воздушная тревога была объявлена по всей территории Украины.
Фото: карта воздушных тревог (alerts.in.ua)
Взлет МиГ
"Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ-31К", - писали Воздушные силы Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Позже Воздушные силы предупредили о ракете «Кинжал», которая держала курс на Хмельницкую область, а также еще один повторный вражеский пуск.
Взрывы в Хмельницкой области
Как сообщают корреспонденты «Суспільного», в Хмельницкой области также были слышны взрывы.
Массовые обстрелы Украины
С начала полномасштабного вторжения Российская Федерация (РФ) регулярно прибегает к массированным обстрелам территории Украины. В частности, почти каждую ночь террористы атакуют нашу страну беспилотными летательными аппаратами (БпЛА) типа Shahed. В качестве примера, в ночь на 26 сентября враг запустил против Украины:
- две ракеты неустановленного типа;
- четыре управляемые авиационные ракеты Х-59/69;
- 78 ударных БпЛА типа Shahed.
Во время противовоздушного боя удалось уничтожить 66 "Шахедов", а также четыре управляемые авиационные ракеты Х-59/69.
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