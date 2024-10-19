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В КГВА уточнили последствия атаки РФ на Киев (фото)

Киев, Суббота 19 октября 2024 10:31
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В КГВА уточнили последствия атаки РФ на Киев (фото) Фото: оккупанты пытались атаковать Киев 19 октября (facebook.com/mykola.kalashnyk)
Автор: Наталия Гурковская

Россияне пытались атаковать Киев дронами в ночь на 19 октября. В частности, помимо обезображенных авто, в Дарницком районе есть и другие повреждения.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook и.о.главы Дарницкой районной администрации Николая Калашника.

"Поступили новые сообщения о нанесенном ущербе в нашем районе по результатам сегодняшней ночной атаки страной-террористом", - рассказал он.

По словам Калашника, кроме поврежденных автомобилей, искажена фасадная часть многоэтажки, балконная рама и оконные стекла одной из квартир, крыша здания общепита в разных микрорайонах.

"Обошлось без возгорания и пострадавших. На местах работают следственно-оперативные группы. В случае выявления дополнительных признаков причиненного вреда, следует обращаться на спецлинию полиции 102", - отметил он.

Последствия атаки на Киев 19 октября (facebook.com/mykola.kalashnyk)

Атака РФ на Киев

В ночь на 19 октября российские войска пытались атаковать Киев беспилотниками. Тревогу из-за росийских БПЛА объявили около 3:00 ночи. В Киеве работала ПВО.

Позже выяснилось, что силы ПВО сбили все дроны, которыми РФ хотела атаковать Киев, однако обломки беспилотников повредили авто, фасад дома, также из-за атаки захватчиков на Киев пострадала женщина.

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