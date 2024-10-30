В КГВА рассказали о последствиях ночной атаки на столицу

Воздушная тревога в Киеве продолжалась более 2 часов. Российские дроны не изменили свою постоянную тактику – заходили в сторону столицы по разным направлениям, на разных высотах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию.

Силами и средствами противовоздушной обороны вражеские беспилотники были своевременно обнаружены и обезврежены, сообщили в администрации. Предварительно, в результате атаки зафиксировано падение обломков в Соломенском районе. Здесь, в многоэтажном жилом доме возник пожар в нескольких квартирах. Из дома были эвакуированы 18 человек. Пострадали 9 человек, среди которых один ребенок. По другому адресу в этом районе в административном здании возникло возгорание, впоследствии произошла разгерметизация ГРП (уже устранена). Пожар ликвидирован. Без пострадавших, сообщили в КГВА.