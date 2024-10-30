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В КГВА рассказали о последствиях ночной атаки на столицу

Среда 30 октября 2024 06:09
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В КГВА рассказали о последствиях ночной атаки на столицу Фото: последствия атаки на Киев 30 октября (t.me/dsns_telegram)
Автор: Вадим Ребрина

Воздушная тревога в Киеве продолжалась более 2 часов. Российские дроны не изменили свою постоянную тактику – заходили в сторону столицы по разным направлениям, на разных высотах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию.

Силами и средствами противовоздушной обороны вражеские беспилотники были своевременно обнаружены и обезврежены, сообщили в администрации.

Предварительно, в результате атаки зафиксировано падение обломков в Соломенском районе. Здесь, в многоэтажном жилом доме возник пожар в нескольких квартирах. Из дома были эвакуированы 18 человек. Пострадали 9 человек, среди которых один ребенок.

По другому адресу в этом районе в административном здании возникло возгорание, впоследствии произошла разгерметизация ГРП (уже устранена). Пожар ликвидирован. Без пострадавших, сообщили в КГВА.

Напомним, в ночь на 30 октября Российская Федерация в очередной раз атаковала Киев дронами. Работала ПВО. Кличко сообщил о взрыве в Соломенском районе столицы и пожаре в результате падения обломков дрона в том же районе.

В настоящее время известно о пожаре на 2 и 3 этажах многоэтажного жилого дома, а также в многоэтажном административном здании. Пострадали 9 человек.

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