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В Соломенском районе Киева раздался взрыв, зафиксированы пожары

Среда 30 октября 2024 04:08
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В Соломенском районе Киева раздался взрыв, зафиксированы пожары Фото: спасатель (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В ночь на 30 октября Российская Федерация в очередной раз атакует Киев дронами. В Соломенском районе был слышен взрыв, зафиксированы пожары и есть пострадавшие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Киева Виталия Кличко.

"Взрыв в Соломенском районе столицы. Все службы направляются на место. В том же районе - пожар в результате падения обломков дрона", - говорится в сообщении в 04:01.

Отметим, что российская атака на Киев и другие регионы Украины в это время продолжается.

Обновлено в 04:16

Кличко уточнил, что в Соломенском районе горят нежилые помещения. По другому адресу в том же районе - тоже произошел пожар.

"Над городом еще несколько БпЛА. Работают силы ПВО. Не покидайте укрытий", - написал он.

Обновлено в 04:19

"В Соломенском районе пожар в одной из квартир в жилом доме. Одной пострадавшей медики оказали помощь на месте", - сообщил мэр Киева.

Обновлено в 04:32

По состоянию на это время, в Соломенском районе по одному из адресов вызова экстренных служб, в жилом доме где три обращения к медикам. Всем оказали помощь на месте.

Виталий Кличко уточнил, что в целом, пока четверо пострадавших.

Обновлено в 04:39

"В Соломенском районе в жилом доме пожар на втором и третьем этажах. Уже пятеро пострадавших. Всем медики оказали помощь на месте", - написал Кличко.

В КГВА тем временем опубликовали первое фото последствий.

В Соломенском районе Киева раздался взрыв, зафиксированы пожары

Обновлено в 04:42

В КГВА рассказали, что в Соломенском районе из-за атаки БпЛА зафиксировано возгорание еще по одному адресу. В частности, в многоэтажном административном здании. Сейчас информация уточняется.

Обновлено в 04:49

"В жилом доме в Соломенском районе, куда попали обломки дрона, сейчас девять пострадавших. Среди них - 11-летняя девочка. Всем медики оказали помощь на месте", - написал Кличко.

Обновлено в 04:56

Мэр Киева сообщил, что по состоянию на это время пожар в жилом доме в Соломенском районе ликвидировали.

"Спасательные службы работают на месте. Медики тоже дежурят на месте", - добавил он.

Где объявили тревогу

По состоянию на 04:08 сигнал воздушной тревоги продолжается в половине территории Украины, а именно - в 11 областях и временно оккупированном Крыму.

В Соломенском районе Киева раздался взрыв, зафиксированы пожары

Напомним, что в ночь на 29 октября российские захватчики также пытались атаковать Киев дронами. Силы и средства ПВО обезвредили все воздушные вражеские цели. Однако, из-за падения обломков БпЛА в столице произошло возгорание.

Более подробно о ночной атаке РФ по Киеву и последствиях - читайте в материале РБК-Украина.

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