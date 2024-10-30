Падение обломков БПЛА на Соломенке в Киеве: пострадали 9 человек, среди них ребенок

В жилом доме в Соломенском районе Киева, куда попали обломки беспилотника, в настоящее время девять пострадавших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра столицы Виталия Кличко .

Пожар, по словам Кличко, в доме был ликвидирован. Спасательные службы работают на месте. Медики тоже дежурят на месте.

Напомним, в ночь на 30 октября Российская Федерация в очередной раз атаковала Киев дронами. Работала ПВО. Кличко сообщил о взрыве в Соломенском районе столицы и пожаре в результате падения обломков дрона в том же районе.

В настоящее время известно о пожаре на 2 и 3 этажах многоэтажного жилого дома, а также в многоэтажном административном здании.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.