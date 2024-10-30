ua en ru
Ср, 30 октября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Падение обломков БПЛА на Соломенке в Киеве: пострадали 9 человек, среди них ребенок

Среда 30 октября 2024 05:04
UA EN RU
Падение обломков БПЛА на Соломенке в Киеве: пострадали 9 человек, среди них ребенок Фото: последствия атаки на Киев 30 октября (t.me/VA_Kyiv)
Автор: Вадим Ребрина

В жилом доме в Соломенском районе Киева, куда попали обломки беспилотника, в настоящее время девять пострадавших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра столицы Виталия Кличко.

Среди пострадавших – 11-летняя девочка. Всем медики оказали помощь на месте.

Пожар, по словам Кличко, в доме был ликвидирован. Спасательные службы работают на месте. Медики тоже дежурят на месте.

Напомним, в ночь на 30 октября Российская Федерация в очередной раз атаковала Киев дронами. Работала ПВО. Кличко сообщил о взрыве в Соломенском районе столицы и пожаре в результате падения обломков дрона в том же районе.

В настоящее время известно о пожаре на 2 и 3 этажах многоэтажного жилого дома, а также в многоэтажном административном здании.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Война России против Украины
NEWS
В Украине ужесточат требования для бронирования от мобилизации: что готовят в Кабмине
В Украине ужесточат требования для бронирования от мобилизации: что готовят в Кабмине
DAILY
Демограф Александр Гладун: Надо признать, что нас в стране после войны будет 30 миллионов
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Демограф Александр Гладун: Надо признать, что нас в стране после войны будет 30 миллионов