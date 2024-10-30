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У КМВА розповіли про наслідки нічної атаки на столицю

Середа 30 жовтня 2024 06:09
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У КМВА розповіли про наслідки нічної атаки на столицю Фото: наслідки атаки на Київ 30 жовтня (t.me/dsns_telegram)
Автор: Вадим Ребрина

Повітряна тривога Києві тривала понад 2 години. Російські дрони не змінили свою постійну тактику - заходили в бік столиці з різних напрямків, на різних висотах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську військову адміністрацію.

Силами та засобами протиповітряної оборони ворожі безпілотники були вчасно виявлені та знешкоджені, повідомили в адміністрації.

Попередньо, внаслідок атаки зафіксовано падіння уламків а Соломʼянському районі. Тут, в багатоповерховому житловому будинку виникла пожежа у кількох помешканнях. З будинку було евакуйовано 18 людей. Постраждали 9 осіб, серед яких одна дитина.

За іншою адресою в цьому районі в адміністративній будівлі виникло займання, згодом відбулася розгерметизація ГРП (вже усунено). Пожежу ліквідовано. Без постраждалих, повідомили у КМВА.

Нагадаємо, в ніч на 30 жовтня Російська Федерація вкотре атакувала Київ дронами. Працювала ППО. Кличко повідомив про вибух у Соломʼянському районі столиці і пожежу внаслідок падіння уламків дрону в тому ж районі.

Наразі відомо про пожежу на 2 і 3 поверхах багатоповерхового житлового будинку, а також в багатоповерховій адміністративний будівлі. Постраждали 9 осіб.

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