У КМВА розповіли про наслідки нічної атаки на столицю

Повітряна тривога Києві тривала понад 2 години. Російські дрони не змінили свою постійну тактику - заходили в бік столиці з різних напрямків, на різних висотах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську військову адміністрацію.

Силами та засобами протиповітряної оборони ворожі безпілотники були вчасно виявлені та знешкоджені, повідомили в адміністрації. Попередньо, внаслідок атаки зафіксовано падіння уламків а Соломʼянському районі. Тут, в багатоповерховому житловому будинку виникла пожежа у кількох помешканнях. З будинку було евакуйовано 18 людей. Постраждали 9 осіб, серед яких одна дитина. За іншою адресою в цьому районі в адміністративній будівлі виникло займання, згодом відбулася розгерметизація ГРП (вже усунено). Пожежу ліквідовано. Без постраждалих, повідомили у КМВА.