У КМВА розповіли про наслідки нічної атаки на столицю
Повітряна тривога Києві тривала понад 2 години. Російські дрони не змінили свою постійну тактику - заходили в бік столиці з різних напрямків, на різних висотах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську військову адміністрацію.
Силами та засобами протиповітряної оборони ворожі безпілотники були вчасно виявлені та знешкоджені, повідомили в адміністрації.
Попередньо, внаслідок атаки зафіксовано падіння уламків а Соломʼянському районі. Тут, в багатоповерховому житловому будинку виникла пожежа у кількох помешканнях. З будинку було евакуйовано 18 людей. Постраждали 9 осіб, серед яких одна дитина.
За іншою адресою в цьому районі в адміністративній будівлі виникло займання, згодом відбулася розгерметизація ГРП (вже усунено). Пожежу ліквідовано. Без постраждалих, повідомили у КМВА.
Нагадаємо, в ніч на 30 жовтня Російська Федерація вкотре атакувала Київ дронами. Працювала ППО. Кличко повідомив про вибух у Соломʼянському районі столиці і пожежу внаслідок падіння уламків дрону в тому ж районі.
Наразі відомо про пожежу на 2 і 3 поверхах багатоповерхового житлового будинку, а також в багатоповерховій адміністративний будівлі. Постраждали 9 осіб.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.