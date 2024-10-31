В Киеве раздались взрывы

В Киеве во время воздушной тревоги раздались взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственного корреспондента и на КГВА .

Воздушная тревога в Киеве и области была объявлена из-за атаки ударных дронов.

В администрации сообщили, что в области, на подступах к Киеву работает ПВО.

Как сообщалось, в ночь на 31 октября в Киеве и области уже объявляли воздушную тревогу из-за атаки БПЛА.

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