В Киеве раздались взрывы
Иллюстративное фото (getty images)
В Киеве во время воздушной тревоги раздались взрывы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственного корреспондента и на КГВА.
В администрации сообщили, что в области, на подступах к Киеву работает ПВО.
Воздушная тревога в Киеве и области была объявлена из-за атаки ударных дронов.
Как сообщалось, в ночь на 31 октября в Киеве и области уже объявляли воздушную тревогу из-за атаки БПЛА.
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