В Киеве объявили воздушную тревогу

В ночь на 31 октября в Киеве была объявлена воздушная тревога. Ее причиной могут быть дроны и угроза баллистики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговый канал "Карта воздушных тревог" и Telegram Воздушных сил ВСУ.

"Угроза применения баллистического вооружения с востока", - говорится в сообщении в 01:27.

Отметим, что меньше часа назад в воздушных силах ВСУ предупредили, что в Черкасской области курсом на Киевскую летит вражеские "Шахед". Кроме того, позже стало известно об угрозе применения баллистики.

"Воздушная тревога в Киеве", - говорится в сообщении в 02:02.

Отметим, что российские захватчики практическую каждый день пытаются атаковать Киев дронами. Так, прошлой ночью, воздушная тревога в столице продолжалась более двух часов.

Силы ПВО обезвредили все дроны, которые угрожали столице. Однако, в Соломенском районе обломки упали на жилой дом, а по еще одному адресу - на административное здание. В обеих случаях возник пожар.

Более подробнее о последствиях атаки РФ в ночь на 30 октября - читайте в материале РБК-Украина.

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