В пригородах и Киеве продолжается работа сил ПВО
Российская атака дронами в ночь с 26 на 27 октября продолжается. В предместьях и в Киеве продолжается работа сил ПВО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра города Виталия Кличко.
"В пригородах и столице продолжается работа сил ПВО. Группы БпЛА двигаются в сторону Киева. Оставайтесь в укрытиях", - говорится в сообщении в 01:08.
Отметим, что согласно последнему сообщению Воздушных сил ВСУ, в 01:02, движение вражеских дронов следующее:
- БпЛА из Курской области в Сумской в направлении Полтавской, курс юго-западный;
- БпЛА на северо-западе Сумской области в направлении Черниговской;
- БпЛА на севере, востоке и центре Киевской области преимущественно держат курс на запад.
Обновлено в 02:20
В Киеве объявили отбой тревоги.
Где объявлена тревога
По состоянию на 01:18 карта воздушных тревог выглядит так. Сигнал связан через дроны.
Напомним, что по словам Андрея Коваленко, руководителя Центра противодействия дезинформации (ЦПД), в Сумах после вражеской атаки дронами пропал свет.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.