В пригородах и Киеве продолжается работа сил ПВО

Российская атака дронами в ночь с 26 на 27 октября продолжается. В предместьях и в Киеве продолжается работа сил ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра города Виталия Кличко.

"В пригородах и столице продолжается работа сил ПВО. Группы БпЛА двигаются в сторону Киева. Оставайтесь в укрытиях", - говорится в сообщении в 01:08.

Отметим, что согласно последнему сообщению Воздушных сил ВСУ, в 01:02, движение вражеских дронов следующее:

БпЛА из Курской области в Сумской в направлении Полтавской, курс юго-западный;

БпЛА на северо-западе Сумской области в направлении Черниговской;

БпЛА на севере, востоке и центре Киевской области преимущественно держат курс на запад.

Обновлено в 02:20

В Киеве объявили отбой тревоги.

Где объявлена тревога

По состоянию на 01:18 карта воздушных тревог выглядит так. Сигнал связан через дроны.