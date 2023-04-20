В КГВА объяснили, откуда взялась информация о падении спутника NASA в Киеве

"После проверки и уточнения информация о вероятном применении вражеских летательных аппаратов или воздушного удара ракетным вооружением не подтвердилась", - заявил Попко.

Он объяснил, что очень яркое свечение от падения неизвестного объекта вызвало у киевлян волнение и беспокойство.

"Так, чтобы успокоить жителей и гостей столицы, КГВА обнародовала информацию о вероятном падении американского сателлита и с пометкой "предварительная информация", - отметил Попко.

По его словам, на тот момент данных или предупреждений о возможном вхождении в атмосферу Земли значительного по размерам космического тела ни от одного мирового аэрокосмического агентства или астрономической обсерватории не было.

"Однако было предупреждение от NASA о падении на Землю их космического спутника. Сейчас после официального заявления NASA мы можем дать уточненную информацию - это не был их спутник", - подчеркнул Попко.

Впрочем, что именно это было - должны выяснить исключительно специалисты.

"Это не был ракетный обстрел, наша противовоздушная оборона не применяла существующее вооружение", - добавил Попко.

Предыстория

Напомним, вчера вечером жители Киева и области увидели яркую вспышку в небе.

Киевская городская военная администрация впоследствии сообщила, что предварительной причиной яркой вспышки является падение на Землю космического спутника NASA.

В свою очередь в NASA опровергли, что вспышка над Киевом могла быть вызвана падением с орбиты спутника. В это время спутник еще находился на орбите.

Между тем, в Космическом агентстве сообщили, что в момент вспышки неизвестного объекта над Украиной было зарегистрировано "высокоэнергетическое акустическое событие" с эпицентром в Киевской области.

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