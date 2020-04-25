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Державіаслужба не випускає з України рейс до Франкфурта, - SkyUp

Новини » Суспільство     25.04.2020 - 15:31
Державіаслужба не випускає з України рейс до Франкфурта, - SkyUp
Ілюстративне фото (facebook.com/skyup.aero)

Рейс затримується вже на декілька годин

Державна авіаслужба України без пояснень затримала рейс Київ-Франкфурт авіакомпанії SkyUp Airlines, який мав вилетіти сьогодні о 7:45. Про це РБК-Україна повідомили у прес-службі авіакомпанії SkyUp Airlines.

За даними авіакомпанії, рейс, серед пасажирів якого іноземці, громадяни Євросоюзу та дипломати, затримується вже на декілька годин. Рейс було організовано для того, щоб допомогти іноземцям повернутися додому.

"У чому причина затримки: з незрозумілих для авіакомпанії причин ДАСУ не видає дозвіл на виконання цього рейсу. Офіційну причину затримки видачі дозволу нам не повідомляють. Разом з тим цього тижня SkyUp Airlines вже успішно виконав спецрейси у Франкфурт, Берлін і Сеул", - заявили в авіакомпанії.

У прес-службі зазначили, що вся необхідна для виконання рейсу технічна документація є в наявності та узгоджена у повному обсязі. Наразі вживаються всі заходи для того, щоб цей рейс відбувся. Компанія очікує необхідний дозвіл від Державіаслужби.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 6 квітня авіакомпанія SkyUp мала здійснити рейс з Києва до Франкфурта. Рейс було призначено для евакуації з України громадян Британії та інших країн.

Крім того, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявляв, що МВС не дасть більше згоди на жоден авіаційний чартер. Пасажирське авіасполучення України було повністю закрито.

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