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Призначений авіарейс із Києва у Франкфурт

Новини » Коронавірус     03.04.2020 - 04:54
Призначений авіарейс із Києва у Франкфурт
Фото: аеропорт "Бориспіль" (РБК-Україна)

Рейс відправиться 6 квітня

Український авіаперевізник SkyUp Airlines 6 квітня здійснить рейс у Франкфурт, Німеччину попри закриття кордонів через пандемію коронавіруса. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Посольства Великої Британії в Україні.

Зазначається, що рейс прямуватиме лише до Франкфурта. З Києва літак відправляється о 7:45.

"Якщо ви хочете скористатися можливістю залишити Україну, щоб повернутися до Великої Британії або третьої країни, тоді вам потрібні докази подорожі, наприклад, квиток на рейс до наступного місця призначення", - йдеться в повідомленні.

Раніше міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявляв, що МВС не дасть більше згоди ні на один авіаційний чартер. Пасажирське авіасполучення - закрито. Винятки будуть рідкісні і тільки окремим рішенням - зі 100% обсервацією під контролем санітарних лікарів з подальшим тестом ПЛР.

РБК-Україна писало, що понад 13,6 тис. людей чекають евакуції з-за кордону після прийняття рішення про закриття кордонів. За кордоном у лікарнях з діагнозом коронавірус перебувають 34 громадяни України.

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