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СБУ розслідує опитування жителів про "від'єднання Галичини"

Новини » Надзвичайні події    24.04.2019 - 14:49
СБУ розслідує опитування жителів про "від'єднання Галичини"
Фото: опитування (facebook.com svitlana.hitrova)

Жителів регіону закликали не піддаватися на провокації

Служба безпеки України проводить перевірку за фактом поширення опитування провокаційного характеру, в якому йдеться про "перспективи регіону" начебто "окремої незалежної держави" або "приєднання до іншої держави". Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу СБУ у Львівській області.

Як повідомляється, у проведенні так званого опитування вбачаються публічні заклики чи розповсюдження матеріалів із закликами до посягання на територіальну цілісність і недоторканність України.

"Зараз СБУ вживає заходів для встановлення всіх причетних до організації зазначеної провокації та притягнення їх до відповідальності згідно чинного законодавства", - йдеться в повідомленні.

Жителів регіону закликали не піддаватися на провокації.

"З урахуванням набутого спецслужбою досвіду виявлення і блокування фактів діяльності російських спецслужб проти України, в тому числі спрямованою на дестабілізацію суспільно-політичної ситуації в нашій державі, закликаємо жителів регіону не піддаватися на провокації і не сприяти публічному розповсюдженню зазначеного «опитування», який є очевидним елементом ворожої пропаганди", - йдеться в повідомленні

Нагадаємо, у вересні розгорівся скандал після того, як на відео зафіксували видачу угорських паспортів громадянам України у Береговому. Даний процес супроводжувався інструктажем про те, що не варто повідомляти владі про другий паспорт. Також на відео було зафіксовано, як українці зачитують клятву, в якій обіцяють вважати Угорщину своєю батьківщиною.

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