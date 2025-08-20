ua en ru
Ср, 20 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Слежка за депутатом от УДАРа Смирновой: возбуждено уголовное дело

Среда 20 августа 2025 17:34
UA EN RU
Слежка за депутатом от УДАРа Смирновой: возбуждено уголовное дело Фото: правоохранители отрыли уголовное дело по факту слежки за Мирославой Смирновой (GettyImages)
Автор: Сергей Новиков

По факту незаконной слежки за депутатом Киевсовета от УДАРа и директором Департамента общественных коммуникаций КГГА Мирославой Смирновой возбуждено уголовное производство.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Facebook Мирославы Смирновой.

"По факту моего преследования полиция открыла уголовное производство. Для меня это свидетельство: речь идет не о мелком инциденте, а о преследовании представителей громады Киева", - написала Смирнова.

Депутат выразила надежду, что "тот, кого используют как торпеду, понимает об уголовной ответственности и готов к ней".

"А следом пойдут заказчики. Это сейчас у них - ощущение вседозволенности. Но есть хорошая фраза о жизни как супермаркете, где в конце - всегда касса. Им придется отвечать перед законом. Очень скоро", - отметила она.

В своем Facebook Смирнова опубликовала выписку из Реестра досудебных расследований об открытии уголовного производства.

Слежка за депутатом от УДАРа Смирновой: возбуждено уголовное делоФото: выписка из реестра (facebook.com/SmirnovaMyroslava)

Мирослава Смирнова также заявила, что имеет предположение, кто и зачем организовал слежку за ней.

"У меня даже есть подозрения об исполнителях и их мотивах, о чем обязательно укажу следователю. Кому-то ну очень хочется уже 5 лет пролезть в депутаты Киевсовета по Оболони, поэтому и происходит медийная атака и преследование меня! Этого персонажа не то, что не выбрали и не выберут, он еще и будет сидеть в тюрьме за хищение 50 фур гуманитарки, вывоз уклоняющихся за границу, а также за защиту ватников", - написала депутат.

Что известно о слежке за депутатом

Как сообщалось ранее, 1 августа Мирослава Смирнова заметила четырех человек, которые преследовали ее на пути из Киева в село Крюковщина, куда она ехала к друзьям.

Слежка за депутатом от УДАРа Смирновой: возбуждено уголовное делоСкрин видео с подозреваемыми

Депутат рассказала, что слежка продолжалась длительное время.

"Находилась в селе Крюковщина Киевской области. Тихий ужин в кругу семьи и ближайших друзей. Ничего особенного, кроме четырех неприглашенных, сопровождавших меня длительное время. Работу делали плохо - мы их заметили еще на выезде из Киева", - сообщила она.

Мирослава Смирнова сняла этих лиц на видео, на котором они фактически подтвердили факт слежки.

По факту незаконной слежки Смирнова написала заявления в СБУ и Нацполицию.

Читайте РБК-Украина в Google News
УДАР Уголовное производство
Новости
"Освобождаем украинскую территорию". Сырский рассказал о самых горячих направлениях на востоке
"Освобождаем украинскую территорию". Сырский рассказал о самых горячих направлениях на востоке
Аналитика
Прорыв или бег на месте? Главные итоги встречи Зеленского и Трампа в Белом доме
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Прорыв или бег на месте? Главные итоги встречи Зеленского и Трампа в Белом доме