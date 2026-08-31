В КГГА предупредили о возможном задымлении из-за пожара под Киевом

В Киевской городской госадминистрации отметили, что в Бучанском районе бушует пожар. Из-за направления ветра дым и продукты горения могут распространиться в сторону столицы.

В случае появления задымления или ощутимого запаха гари горожанам рекомендуют соблюдать базовые правила безопасности:

закрыть окна дома и в офисах;

ограничить пребывание на открытом воздухе;

включить систему очистки воздуха по возможности;

пить достаточно воды.

Напомним, сегодня Киевская ОВА сообщила, что в результате вражеских атак в пяти населенных пунктах Киевщины временно ухудшилось качество воздуха.

Главным загрязнителем является мелкая пыль в умеренной концентрации. У людей, чувствительных к раздражениям, она может вызвать легкий дискомфорт во время дыхания.

Отметим, утром Киевская ГВА сообщила о возгорании складских помещений в Деснянском районе столицы. Позже в администрации уточнили, что пожар возник в селе Погребы недалеко от Киева.