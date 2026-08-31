В КГГА предупредили о возможном задымлении из-за пожара под Киевом

В Киеве ожидается возможное ухудшение качества воздуха и задымление из-за вспыхнувшего в Бучанском районе Киевской области пожара.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление КГГА.
В Киевской городской госадминистрации отметили, что в Бучанском районе бушует пожар. Из-за направления ветра дым и продукты горения могут распространиться в сторону столицы.
В случае появления задымления или ощутимого запаха гари горожанам рекомендуют соблюдать базовые правила безопасности:
Напомним, сегодня Киевская ОВА сообщила, что в результате вражеских атак в пяти населенных пунктах Киевщины временно ухудшилось качество воздуха.
Главным загрязнителем является мелкая пыль в умеренной концентрации. У людей, чувствительных к раздражениям, она может вызвать легкий дискомфорт во время дыхания.
Отметим, утром Киевская ГВА сообщила о возгорании складских помещений в Деснянском районе столицы. Позже в администрации уточнили, что пожар возник в селе Погребы недалеко от Киева.
Кроме того, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в результате атаки на Киев и область пострадали шесть человек. Трех из них с тяжелыми травмами госпитализировали в городские больницы.
РБК-Украина также писало, что в ночь на 31 августа российские оккупанты ударили по складу сети VARUS в Киевской области.