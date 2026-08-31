RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Общество Образование Деньги Изменения Экология

В КГГА предупредили о возможном задымлении из-за пожара под Киевом

17:07 31.08.2026 Пн
2 мин
Киевлянам дали несколько советов на случай появления задымления
aimg Валерий Ульяненко
Фото: в Киеве возможно ухудшение качества воздуха (Getty Images)

В Киеве ожидается возможное ухудшение качества воздуха и задымление из-за вспыхнувшего в Бучанском районе Киевской области пожара.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление КГГА.

В Киевской городской госадминистрации отметили, что в Бучанском районе бушует пожар. Из-за направления ветра дым и продукты горения могут распространиться в сторону столицы.

В случае появления задымления или ощутимого запаха гари горожанам рекомендуют соблюдать базовые правила безопасности:

  • закрыть окна дома и в офисах;
  • ограничить пребывание на открытом воздухе;
  • включить систему очистки воздуха по возможности;
  • пить достаточно воды.

Напомним, сегодня Киевская ОВА сообщила, что в результате вражеских атак в пяти населенных пунктах Киевщины временно ухудшилось качество воздуха.

Главным загрязнителем является мелкая пыль в умеренной концентрации. У людей, чувствительных к раздражениям, она может вызвать легкий дискомфорт во время дыхания.

Отметим, утром Киевская ГВА сообщила о возгорании складских помещений в Деснянском районе столицы. Позже в администрации уточнили, что пожар возник в селе Погребы недалеко от Киева.

Кроме того, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в результате атаки на Киев и область пострадали шесть человек. Трех из них с тяжелыми травмами госпитализировали в городские больницы.

РБК-Украина также писало, что в ночь на 31 августа российские оккупанты ударили по складу сети VARUS в Киевской области.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
КГГАКиевская областьПожар