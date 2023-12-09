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В Киеве изменили схему движения транспорта на Лыбидской: карта проезда

Киев, Суббота 09 декабря 2023 13:10
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В Киеве изменили схему движения транспорта на Лыбидской: карта проезда Фото: в Киеве изменили схему движения транспорта на Лыбидской (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Полиция изменила схему движения на Лыбидской площади в Киеве. Причиной тому стало закрытие шести станций метро на синей ветке метро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя начальника Департамента патрульной полиции Киева Алексея Белошицкого в Telegram.

Отмечается, что движение по разворотным кольцам на площади Лыбидской будет разрешено только общественному транспорту по установленным маршрутам. Позже будут установлены соответствующие дорожные знаки.

Для другого транспорта разворот организован по маршруту: улица Большая Васильковская - улица Ковпака - улица Антоновича.

В Киеве изменили схему движения транспорта на Лыбидской: карта проезда

Для контроля и регулирования дорожного движения на оконечных остановках общественного транспорта будут привлечены дополнительные экипажи патрульной полиции.

Для удобства пассажиров полиция предлагает обустроить остановку общественного транспорта по улице Антоновича, 176 (рядом с ТРЦ Ocean Plaza).

Часть синей ветки метро закрыли

Вчера, 8 декабря, движение поездов между станциями метро "Демеевская" и "Теремки" в Киеве было закрыто. Причиной тому стала разгерметизация тоннеля метро, поэтому перегон закрыли на ремонт.

В КГГА сообщили, что в столице будет курсировать наземный транспорт, что будет дублировать маршруты закрытых станций. Глава МВД заявил, что движение на Лыбидской площади урегулируют, поскольку там станет больше транспорта из-за закрытия метро.

Транспортный эксперт Александр Гречко для РБК-Украина уже оценил, как скажется частичное закрытие метро в Киеве.

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