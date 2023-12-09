В Киеве планируют запустить челночное движение между закрытыми станциями метро

В Киеве планируют запустить челночное движение по неповрежденному тоннелю между станциями метро "Теремки" и "Демеевская".

Об этом заявил директор Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Руслан Кандибор, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

По его словам, интервал движения между поездами может составлять до 30 минут.

Кандибор добавил, что эпицентр проблемы расположен на участке 14 метров между станциями "Демеевская" и "Лыбедская". Он отметил, что с конца ноября на этом промежутке специалисты зафиксировали появление трещин и проседание грунта.

Он отметил, что в течение последних дней ситуация ухудшилась, трещины расширились, а через них начала просачиваться вода. В любой момент мог произойти обвал. Поэтому и решили закрыть несколько станций синей ветки метро.

Глава департамента КГГА добавил, что сейчас уже начали укреплять тоннель изнутри, установили маяки, чтобы не было увеличения трещин. Из-за закрытия участка метро удалось стабилизировать движение воды. Сейчас подтоплений уже нет, все шесть станций сухие.

Закрытие шести станций метро

8 декабря движение поездов между станциями метро "Демеевская" и "Теремки" в Киеве было закрыто. Причиной тому стала разгерметизация тоннеля метро, поэтому перегон закрыли на ремонт.

В КГГА сообщили, что в столице будет курсировать наземный транспорт, что будет дублировать маршруты закрытых станций.

Глава МВД Игорь Клименко заявил, что движение на Лыбидской площади урегулируют, поскольку там станет больше транспорта из-за закрытия метро. Позже патрульная полиция показала новую схему движения транспорта.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.