По маршруту закрытых станций метро в Киеве запустят дублирующий транспорт
В Киеве, из-за ремонта на "синей" ветке метро, будет курсировать наземный транспорт, что будет дублировать маршруты закрытых станций.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации.
Как будет курсировать транспорт:
- временный автобусный маршрут №2-М "Кибернетический центр - ст. м. "Теремки" - ст. м. "Лыбедская". На нем будет работать 60 автобусов с интервалом движения 1 мин.
- временный троллейбусный маршрут №43-К "Кибернетический центр - ст. м. "Лыбедская". Будет работать 20 троллейбусов с интервалом в 3 мин.
- маршрут автобуса №38 продлевается до ст. м. "Лыбедская". Будет работать 5 автобусов с интервалом в 17 мин;
- движение троллейбуса № 50 "Ул. Милославская - ст. м. "Лыбедская" временно прекращается.
- на троллейбусном маршруте №50к "ул. Милославская - пл. Дарницкая" будет работать 10 троллейбусов с интервалом в 9 мин.
Фото: по маршруту закрытых станций метро в Киеве запустят дублирующий транспорт (Виталий Носач, РБК-Украина)
"Усиление работы этого маршрута позволит частично переориентировать пассажиропоток с Оболонско-Теремковской линии на Святошинско-Броварскую", - объясняет КГГА.
Ограничение движения на "синей" ветке метро
Движение поездов между станциями метро "Демеевская" и "Теремки" в Киеве закрыли на время ремонта перегонного тоннеля. Ограничения продлятся в течение полугода. Сначала их планировали ввести с 9 декабря, впрочем, станции закрыли уже сегодня.
Транспортный эксперт Александр Гречко для РБК-Украина уже оценил, как скажется частичное закрытие метро в Киеве.
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