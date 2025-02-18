Ключевым является решение вопроса Украины: госсекретарь США о возможности мирных переговоров

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что для эффективного ведения дипломатии важно возобновить работу посольств. Он подчеркнул, что для достижения мирного решения конфликта необходимо сначала решить вопрос Украины.

Как передает РБК-Украина , об этом госсекретарь США Марко Рубио заявил журналистам.

По словам Марка Рубио, целью является нормализовать возможности для дипломатической работы, в частности обеспечить надлежащее функционирование посольств.

"Если наши дипломатические каналы не работают, то будет трудно постоянно и эффективно коммуницировать, и это может свести с рельсов все наши дискуссии по поводу Украины", - добавил глава Госдепа США.

Госсекретарь также подчеркнул, что уже есть определенные улучшения, и некоторые миссии смогли возобновить свою работу.

Однако, по его мнению, необходимо действовать быстро, чтобы не потерять время. Ключевым элементом, по его словам, является возможность достижения соглашения, которое будет приемлемым для всех сторон конфликта.

Если такое достижение станет реальным, это станет уникальной возможностью, которая сделает мир лучше.

Однако, по словам Рубио, первоочередной задачей является решение вопроса Украины, чтобы соглашение было приемлемым для всех участников конфликта.