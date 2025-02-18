Ключовим є вирішення питання України: держсекретар США про можливості мирних переговорів
Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що для ефективного ведення дипломатії важливо відновити роботу посольств. Він підкреслив, що для досягнення мирного вирішення конфлікту необхідно спочатку вирішити питання України.
Як передає РБК-Україна, про це держсекретар США Марко Рубіо заявив журналістам.
За словами Марка Рубіо, метою є нормалізувати можливості для дипломатичної роботи, зокрема забезпечити належне функціонування посольств.
"Якщо наші дипломатичні канали не працюють, то буде важко постійно та ефективно комунікувати, і це може звести з рейок всі наші дискусії з приводу України", - додав глава Держдепу США.
Держсекретар також підкреслив, що вже є певні покращення, і деякі місії змогли відновити свою роботу.
Проте, на його думку, необхідно діяти швидко, щоб не втратити час. Ключовим елементом, за його словами, є можливість досягнення угоди, яка буде прийнятною для всіх сторін конфлікту.
Якщо таке досягнення стане реальним, це стане унікальною можливістю, яка зробить світ кращим.
Однак, за словами Рубіо, першочерговим завданням є вирішення питання України, щоб угода була прийнятною для всіх учасників конфлікту.
Нагадаємо, що Марко Рубіо також наголосив, що війна між Україною та Росією повинна закінчитися за умов, що будуть прийнятні для обох сторін.
За його словами, зустріч між американськими та російськими чиновниками "закладає основу" для майбутніх контактів.
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