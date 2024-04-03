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Ключевые планы активных действий ВСУ и не только: Зеленский рассказал о докладе Сырского

Киев, Среда 03 апреля 2024 22:14
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Ключевые планы активных действий ВСУ и не только: Зеленский рассказал о докладе Сырского Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 3 апреля, заслушал доклад главнокомандующего Вооруженных сил Украины Александра Сырского. В частности, генерал рассказал о планах ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

По словам главы государства, доклад Сырского был продолжительным и детальным.

Генерал доложил украинскому президенту о:

  • действиях Украины на ключевых направленияя;
  • защите позиций ВСУ;
  • укреплении позиций ВСУ;
  • давлении украинских защитников на российские позиции;
  • ключевые планы оборонных и активных действий ВСУ на ближайшее время.

Планы россиян

Напомним, несколько дней назад президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что россияне готовят новое наступление. Оно ожидается в конце мая или в начале июня.

При этом сегодня, 3 апреля, глава государства раскрыл планы РФ по мобилизации. Он отметил, что враг хочет дополнительно призвать 300 тысяч солдат на 1 июня.

По словам Зеленского, Украина понимает, для чего россиянам новые солдаты. На фоне таких планов РФ нужен сильный ответ, подчеркивал он.

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Владимир Зеленский Война России против Украины Александр Сырский
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