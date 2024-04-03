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Ключові плани активних дій ЗСУ і не лише: Зеленський розповів про доповідь Сирського

Київ, Середа 03 квітня 2024 22:14
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Ключові плани активних дій ЗСУ і не лише: Зеленський розповів про доповідь Сирського Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 3 квітня, заслухав доповідь головнокомандувача Збройних Сил України Олександра Сирського. Зокрема, генерал розповів про плани ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

За словами глави держави, доповідь Сирського була тривалою і детальною.

Генерал доповів українському президентові про:

  • дії України на ключових напрямках;
  • захист позицій ЗСУ;
  • зміцнення позицій ЗСУ;
  • тиск українських захисників на російські позиції;
  • ключові плани оборонних та активних дій ЗСУ на найближчий час.

Плани росіян

Нагадаємо, кілька днів тому президент України Володимир Зеленський заявив про те, що росіяни готують новий наступ. Він очікується наприкінці травня чи на початку червня.

При цьому сьогодні, 3 квітня, глава держави розкрив плани РФ щодо мобілізації. Він зазначив, що ворог хоче додатково призвати 300 тисяч солдатів на 1 червня.

За словами Зеленського, Україна розуміє, навіщо росіянам нові солдати. На тлі таких планів РФ потрібна сильна відповідь, наголошував він.

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