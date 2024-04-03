Ключові плани активних дій ЗСУ і не лише: Зеленський розповів про доповідь Сирського

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 3 квітня, заслухав доповідь головнокомандувача Збройних Сил України Олександра Сирського. Зокрема, генерал розповів про плани ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

За словами глави держави, доповідь Сирського була тривалою і детальною.

Плани росіян

Нагадаємо, кілька днів тому президент України Володимир Зеленський заявив про те, що росіяни готують новий наступ. Він очікується наприкінці травня чи на початку червня.

При цьому сьогодні, 3 квітня, глава держави розкрив плани РФ щодо мобілізації. Він зазначив, що ворог хоче додатково призвати 300 тисяч солдатів на 1 червня.

За словами Зеленського, Україна розуміє, навіщо росіянам нові солдати. На тлі таких планів РФ потрібна сильна відповідь, наголошував він.

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