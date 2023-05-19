Маляр о боях под Бахмутом: ВСУ продвигаются, но оккупанты пытаются вернуть утраченное

Украинские военные продолжают продвигаться на флангах под Бахмутом. Однако освобождение территорий дается нелегко, а оккупанты пытаются вернуть утраченные позиции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на замминистра обороны Украины Анну Маляр в эфире телемарафона.

"Пока мы разделяем эту ситуацию: город и пригород. В пригороде мы продолжаем активные действия - это север и юг, вчера буквально я давала информацию на сколько мы там продвинулись. С одной стороны это кажется небольшое расстояние. Мы говорили о примерно 20 квадратных километрах. И вчера мы назвали данные по обоим флангам: по одному где-то 500 м, а по другому около 1 км", - сказала Маляр.

Она отметила, что на Бахмутском направлении продолжаются ожесточенные боевые действия, а продвижение украинским военным дается нелегко, поскольку оккупанты сосредоточили большое количество своих сил.

"Нужно понимать стоимость этого продвижения. Там очень сложно выполнять боевые задачи, потому что враг сконцентрировал огромное количество своих усилий. И, собственно, там каждый метр - это как 10 км продвижения в других условиях", - подчеркнула замминистра.

По ее словам, оккупационные войска пытаются вернуть утраченные километры. Тем не менее украинские защитники отбивают атаки врага. В самом Бахмуте продолжаются бои в юго-западной части.

"Что касается самого Бахмута. В основном сейчас ведутся бои на юго-западной части. Но мы эту часть контролируем по состоянию на данный момент и врагу не удается осуществить его планы. То есть атаки продолжаются и наши эти атаки отбивают", - подчеркнула Маляр.

ВСУ продвигаются под Бахмутом

Напомним, около недели назад военное командование заявило, что украинские военные начали продвигаться по флангам на Бахмутском направлении. Спикер Восточного командования войск Сергей Череватый не исключил возможного окружения оккупантов в Бахмуте, но подчеркнул, что ситуация на фронте очень динамичная.

Заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что ВСУ освободили около 20 квадратных километров в Бахмутском районе. Однако в самом Бахмуте оккупанты продвигаются.

Кроме того, вчера защитники сообщили, что провели наступательные действия в западных окрестностях Бахмута и создали плацдарм для дальнейшего наступления.

Аналитики ISW считают, что ВСУ перехватили тактическое преимущество под Бахмутом, но этот участок фронта остается эпицентром боев.

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