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Маляр о ситуации под Бахмутом: ВСУ снизили темпы продвижения, но отбивают все атаки

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Пятница 19 мая 2023 19:14
Маляр о ситуации под Бахмутом: ВСУ снизили темпы продвижения, но отбивают все атаки Иллюстративное фото: ВСУ снизили темпы продвижения под Бахмутом, но отбивают все атаки (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Темпы продвижения украинских военных под Бахмутом снизились. Но они успешно отбивают все атаки российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя министра обороны Украины Анну Маляр в Telegram.

Она рассказала, что россияне сейчас пытаются продолжить оккупацию при помощи увеличения присутствия войск на Бахмутском направлении на несколько тысяч человек. Также враг использует преимущество в тяжелой артиллерии и количестве снарядов.

Маляр подчеркнула, что атаки россиян продолжаются ценой больших потерь, которые несоизмеримо превышают потери ВСУ.

В самом Бахмуте противник превращает здания в пепел, там остается только фундамент, который невозможно оборонять. При этом наши защитники удерживают в городе рубежи района "Самолет", который находится в западной части населенного пункта.

"В пригороде Бахмута сегодня темпы продвижения наших войск несколько снижены. В то же время, врагу не удается вернуть утраченные позиции. Наши воины отражают все атаки врага на этом направлении", - рассказала Маляр.

По ее словам, военные Украины продолжают выполнять свои задачи, а именно: уничтожают врага, снижают вражеский наступательный потенциал и выигрывают время для других запланированных действий.

Актуальная ситуация в районе Бахмута

Стоит заметить, что в последнее время украинские чиновники и военные подтверждали информацию о том, что наши защитники прорвали позиции россиян на отдельных участках под Бахмутом.

При этом россияне, в частности основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин, заявляли о бегстве солдат РФ в районе города.

В самом Бахмуте ситуация не такая положительная. Там враг продолжает незначительное продвижение, при этом украинские военные не прекращают оборонять город.

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