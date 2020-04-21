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Італійська Серія А прийняла одноголосне рішення дограти сезон

Новини » Спорт     21.04.2020 - 08:57
Італійська Серія А прийняла одноголосне рішення дограти сезон
Фото: футболісти "Роми" (twitter.com/SerieA)

Раніше сім клубів виступили за негайне завершення чемпіонату

Рада ліги італійської Серії А на спеціальному засіданні офіційно ухвалила рішення дограти решту чемпіонату Італії сезону-2019/2020, перерваного через пандемію коронавірусу. Про це йдеться в опублікованій заяві на офіційному сайті Серії А.

Зазначається, що рішення буде ухвалено з дозволу уряду Італії, відповідно до правил, що стосуються здоров'я і безпеки всіх учасників.

"Відновлення спортивної активності в так званій фазі-2 буде відбуватися відповідно до вказівок ФІФА і УЄФА, рішеннями Італійської федерації футболу (FIGC), а також відповідно до медичних протоколів щодо захисту футболістів і всіх працівників", - йдеться в повідомленні.

Раніше в ЗМІ з'явилася інформація про те, що сім клубів - "Торіно", "Сампдорія", "Болонья", "Парма", СПАЛ, "Брешія" і "Удінезе" - виступили за негайне завершення сезону. Пізніше "Фіорентина" і "Парма" поспішити повідомити про повну готовність до відновлення чемпіонату.

Серія А сезону-2019/2020 була припинена через пандемію коронавірусу після 26 туру. Турнірну таблицю очолює "Ювентус".

Нагадаємо, футбольний сезон в Італії планують відновити з матчів Кубка країни.

За останніми даними, Італія посідає третє місце у світі після США і Іспанії за кількістю зафіксованих випадків зараження коронавірусної інфекцією.

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