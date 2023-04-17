В Киеве в результате пожара погибли два человека
В Днепровском районе Киева на улице Каховской произошел пожар. Известно о двух погибших.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
"17 апреля в 4:44 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в городе Киеве поступило сообщение о пожаре на улице Каховской, что в Днепровском районе столицы", - пишет пресс-служба.
На месте событий пожарные установили возгорание в сооружении размером 2х4 метра. Во время тушения были обнаружены тела двух людей.
Уже в 5:36 огонь был ликвидирован.
"На месте было задействовано 3 единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 13 человек личного состава. Обстоятельства трагического случая и причина пожара устанавливается", - пишет пресс-служба.
Фото: в Киеве в результате пожара погибли два человека (dsns.gov.ua)
Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Киеве недавно произошел пожар в учебном корпусе Киевского национального университета имени Карпенко-Карого.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.
Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн и персональные данные редакции. Единственный домен РБК-Украина - www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.