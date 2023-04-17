В Днепровском районе Киева на улице Каховской произошел пожар. Известно о двух погибших.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

"17 апреля в 4:44 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в городе Киеве поступило сообщение о пожаре на улице Каховской, что в Днепровском районе столицы", - пишет пресс-служба.

На месте событий пожарные установили возгорание в сооружении размером 2х4 метра. Во время тушения были обнаружены тела двух людей.

Уже в 5:36 огонь был ликвидирован.

"На месте было задействовано 3 единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 13 человек личного состава. Обстоятельства трагического случая и причина пожара устанавливается", - пишет пресс-служба.

Фото: в Киеве в результате пожара погибли два человека (dsns.gov.ua)