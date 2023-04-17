ua ru
Пн, 17 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Киеве в результате пожара погибли два человека

Новина українською →
Понедельник 17 апреля 2023 11:23
В Киеве в результате пожара погибли два человека Фото: в Киеве в результате пожара погибли два человека (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В Днепровском районе Киева на улице Каховской произошел пожар. Известно о двух погибших.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

"17 апреля в 4:44 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в городе Киеве поступило сообщение о пожаре на улице Каховской, что в Днепровском районе столицы", - пишет пресс-служба.

На месте событий пожарные установили возгорание в сооружении размером 2х4 метра. Во время тушения были обнаружены тела двух людей.

Уже в 5:36 огонь был ликвидирован.

"На месте было задействовано 3 единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 13 человек личного состава. Обстоятельства трагического случая и причина пожара устанавливается", - пишет пресс-служба.

Фото: в Киеве в результате пожара погибли два человека (dsns.gov.ua)

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Киеве недавно произошел пожар в учебном корпусе Киевского национального университета имени Карпенко-Карого.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн и персональные данные редакции. Единственный домен РБК-Украина - www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Пожар
NEWS
Ни работы, ни учебы без военкомата: в ТЦК объяснили, кому нужен военный билет
Ни работы, ни учебы без военкомата: в ТЦК объяснили, кому нужен военный билет
DAILY
Чужие среди своих. Что происходит в ОПЗЖ после запрета партии и госизмены Медведчука
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Чужие среди своих. Что происходит в ОПЗЖ после запрета партии и госизмены Медведчука