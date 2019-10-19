Клінтон заявила, що у Росії є фаворитка на пост президента США

Колишня держсекретар США Хіларі Клінтон заявила, що член Палати представників від Демпартії Тулсі Габбард (Гаваї) є фавориткою Росії і Москва готова підтримати її на майбутніх виборах. Таку думку вона висловила в подкасті Campaign HQ, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Hill.

Клінтон впевнена, що Росія готова знову втрутитися в президентські вибори в США допомогою інструментів дезінформації в інтернеті і використовувати "стороннього" кандидата, щоб посіяти хаос під час кампанії.

"(Росіяни - ред.) приглядають когось, хто в даний час бере участь в праймеріз Демпартії і готуються зробити її кандидатом від третіх осіб", - сказала вона.

"Вона фаворит у росіян. У них є купа сайтів, ботів і інших способів підтримати її", - сказала Клінтон.

Як пише видання, хоча Клінтон не називала імені Габбард,

"І це за умови, що Джилл Стейн відмовиться від цього, чого, можливо, немає, тому що вона теж російський актив", - додала Клінтон, маючи на увазі кандидата в президенти від Партії зелених 2016 року.

Політик не виключила, що Стайн зможе знову "виступити в 2020 році".

Зазначимо, Габбард стала об'єктом критики з боку як демократів, так і республіканців за її зовнішньополітичні погляди. Зокрема, вона стверджувала, що США вели так звані війни для зміни режимів на Близькому Сході.

При цьому, як пише видання, Габбард не хотіла критикувати президента Сирії Башара Асада, незважаючи на його військові злочини проти людяності, а також таємно зустрічалася з ним під час поїздки в Сирію в 2017 році.

"російським активом і апологетом Асада"

Нагадаємо, комітет з розвідки Сенату США опублікував новий звіт, де вважає, що хакери з "Агентства інтернет-досліджень" допомогли Дональду Трампу під час президентських виборів 2016 року, за вказівкою російської влади.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що спеціальний комітет з розвідки Конгресу США застеріг про можливе втручання РФ в майбутню виборчу кампанію 2020 року.

Крім того, Міністерство фінансів США ввів санкції проти двох громадян Росії і трьох компаній з-за втручання в президентські вибори 2016 року. Зокрема, санкції були введені проти Дениса Кузьміна та Ігоря Нестерова, які пов'язані з "Агентством інтернет-досліджень" бізнесмена Євгена Пригожина.