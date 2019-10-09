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Сенат США опублікував доповідь про вплив Росії на вибори 2016

Новини » Політика    09.10.2019 - 18:35
Сенат США опублікував доповідь про вплив Росії на вибори 2016
Ілюстративне фото (maxpixel.net)

"Агенство Інтернет-розслідувань" завдавала шкоди президентської кампанії Хілларі Клінтон

Комітет з розвідки Сенату Сполучених Штатів Америки опублікував новий звіт, де вважає, що хакери з "Агентства інтернет-досліджень" допомогли Дональду Трампу під час президентських виборів 2016 року, за вказівкою російської влади. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на доповідь.

В опублікованій другій частині доповіді підтверджується, що фабрика тролів "Агентства Інтернет-досліджень", прагнула вплинути на президентські вибори в США в 2016 році, завдаючи шкоди кампанії Хілларі Клінтон.

Наголошується, що в звіті описуються масштаби втручання Російської Федерації у вибори 2016 року. Також підкреслюється, що перед виборами президента США 2020 року російська влада може спробувати вплинути на результати голосування.

Крім того, у доповіді міститься заклик до технічним фірмам надавати всю інформацію державним органам, щоб перешкодити зусиллям по дезінформації за кордоном, а законодавцям розглянути законодавство, що сприяє такому обміну. Документ також закликає виконавчу владу створити міжвідомчу цільову групу, що займається моніторингом та запобіганням спроб втручання у вибори з боку іноземців в інтернеті.

За даними комітету, втручання здійснювалося "Агентством Інтернет-досліджень", яке знаходиться в Санкт-Петербурзі і належить наближеного до Кремля бізнесменові Євгену Пригожину.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що спеціальний комітет з розвідки Конгресу США застеріг про можливе втручання РФ в майбутню виборчу кампанію 2020 року.

Крім того, Міністерство фінансів США ввів санкції проти двох громадян Росії і трьох компаній з-за втручання в президентські вибори 2016 року. Зокрема, санкції були введені проти Дениса Кузьміна та Ігоря Нестерова, які пов'язані з "Агентством інтернет-досліджень" бізнесмена Євгена Пригожина.

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