Клинтон заявила, что у России есть фаворитка на пост президента США

Бывшая госсекретарь США Хилари Клинтон заявила, что член Палаты представителей от Демпартии Тулси Габбард (Гавайи) является фавориткой России и Москва готова поддержать ее на грядущих выборах. Такое мнение она выразила в подкасте Campaign HQ, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Hill.

Клинтон уверена, что Россия готова вновь вмешаться в президентские выборы в США посредством инструментов дезинформации в интернете и использовать "стороннего" кандидата, чтобы посеять хаос во время кампании.

"(Россияне, - ред.) присматривают кого-то, кто в настоящее время участвует в праймериз Демпартии и готовятся сделать ее кандидатом от третьих лиц", - сказала она.

"Она фаворит у россиян. У них есть куча сайтов, ботов и других способов поддержать ее", - сказала Клинтон.

Как пишет издание, хотя Клинтон не называла имени Габбард,

"И это при условии, что Джилл Стейн откажется от этого, чего, возможно, нет, потому что она тоже российский актив", - добавила Клинтон, имея в виду кандидата в президенты от Партии зеленых 2016 года.

Политик не исключила, что Стайн сможет вновь "выступить в 2020 году".

Отметим, Габбард стала объектом критики со стороны как демократов, так и республиканцев из-за ее внешнеполитических взглядов. В частности, она утверждала, что США вели так называемые войны для смены режимов на Ближнем Востоке.

При этом, как пишет издание, Габбард не хотела критиковать президента Сирии Башара Асада, несмотря на его военные преступления против человечности, а также тайно встречалась с ним во время поездки в Сирию в 2017 году.

"российским активом и апологетом Асада"

Напомним, комитет по разведке Сената США опубликовал новый отчет, где считает, что хакеры из "Агентства интернет-исследований" помогли Дональду Трампу во время президентских выборов 2016 года, по указанию российских властей.

Ранее РБК-Украина сообщало, что специальный комитет по разведке Конгресса США предостерег о возможном вмешательстве РФ в будущую избирательную кампанию 2020 года.

Кроме того, Министерство финансов США ввел санкции против двух граждан России и трех компаний из-за вмешательства в президентские выборы 2016 года. В частности, санкции были введены против Дениса Кузьмина и Игоря Нестерова, которые связаны с "Агентством интернет-исследований" бизнесмена Евгения Пригожина.