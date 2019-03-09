Клімпуш-Цинцадзе та Чалий обговорили з представниками США протидію РФ

Фото: санкції проти РФ (УНІАН)

На зустрічі обговорювались питання безпекової допомоги Україні

Віце-прем'єр-міністр Іванна Клімпуш-Цинцадзе та посол України у США Валерій Чалий зустрілись з в.о. помічника міністра оборони з питань міжнародноі безпеки Кетрін Вілбаргер та заступником помічника Міністра оборони США з питань Украіни, Росіі та Євразіі Лорою Купер. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку посольства України в США у Facebook.

На зустрічі обговорювались питання безпекової допомоги Україні та консолідації міжнародних зусиль з метою протидії російській агресії.

Окрім того, сторони обмінялися думками щодо положень українського законодавства, яке надає повноваження Міністерству оборони України здійснювати закупівлю товарів та послуг оборонного призначення за кордоном.

Також було приділено увагу ситуації в районі Чорного та Азовського морів та питанню звільнення українських моряків, незаконно захоплених Росією.

"Посадовиці Пентагону висловили солідарність з українським народом, який бореться з російською агресією, та наголосили на тому, що питання посилення українського флоту набуває особливого значення у контексті поглиблення безпековоі допомоги нашій державі", - йдеться у повідомленні.

Зазначається також, що американська сторона обіцяла вжити всіх можливих заходів аби домогтися якнайшвидшого звільнення українських моряків та посилення військово-морську присутності сил США та НАТО в акваторії Чорного моря.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Климпуш-Цинцадзе разом з заступником помічника генсека НАТО обговорили додаткові санкції США проти РФ.