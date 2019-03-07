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Климпуш-Цинцадзе обговорює в США додаткові санкції проти Росії

Новини » Політика    07.03.2019 - 20:59
Климпуш-Цинцадзе обговорює в США додаткові санкції проти Росії
Фото: Іванна Климпуш-Цинцадзе (kmu.gov.ua)

Сторони обговорили звільнення українських моряків

Віце-прем'єр-міністр Іванна Климпуш-Цинцадзе під час візиту до США разом з заступником помічника генсека НАТО з операцій Джонатаном Перішем обговорили додаткові санкції США проти РФ через її агресію в Азовському морі, а також наміри збудувати "Північний потік-2". Про це повідомляє "Укрінформ".

Разом з тим, сторони обговорили звільнення українських моряків, кораблів, а також відновлення свободи й безпеки навігації в Чорноморсько-Азовському басейні. За її словами, розмови в США також ведуться про можливі санкції проти російського газопроводу "Північний потік-2". Вона підкреслила, що в діалозі з американською стороною "існує взаємний, спільний інтерес" в контексті європейської безпеки.

"Що стосується "Північного потоку - 2", ми ведемо розмову про можливі інструменти та способи, які можна було би застосувати для впливу на Росію, на наших партнерів у Європейському Союзі, щоби призупинити, а можливо й припинити цей проект", - наголосила Климпуш-Цинцадзе.

Нагадаємо, у Конгресі США опублікували новий законопроект, що передбачає введення додаткових санкцій проти Росії. Згадки проекту "Північний потік 2" у цьому законопроекті немає.

До цього, в лютому, учасники комітету Палати представників Конгресу США з фінансових питань опублікували меморандум, в якому зазначається неефективність санкцій США стосовно Росії.

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