ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Клімкін назвав дії РФ в Азовському морі узурпацією суверенних прав України

Новини » Політика    26.11.2018 - 14:00
Клімкін назвав дії РФ в Азовському морі узурпацією суверенних прав України
Фото: Павло Клімкін (РБК-Україна)

Клімкін зазначив, що РФ своїми діями підтвердила нікчемність двосторонніх угод

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін назвав дії Російської Федерації в Азовському морі узурпацією суверенних прав України. Про це він заявив у ході брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Клімкіна, сьогодні відбувся брифінг за участю послів, на якому представники МЗС України продемонстрували записи, які на 100% демонструють як планувався кожен крок РФ.

"По-перше, дії РФ в Керченській протоці і в Чорному морі є застосування сили на території України. РФ порушила всі базові фундаментальні норми міжнародного права. Дії РФ є узурпацією суверенних прав України. І, звичайно, будь-які маніпуляції РФ про порушення держкордону є нелігітимними, оскільки є рішення міжнародних органів, які стали підставою запровадження санкцій проти РФ", - заявив він.

Крім того, Клімкін зазначив, що дії РФ є порушенням свободи судноплавства, статей конвенції ООН з морського права.

"Таким чином, РФ своїми діями підтвердила нікчемність двосторонніх угод щодо Керченської протоки і Азовського моря", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що засідання Комісії Україна-НАТО щодо ситуації в Керченській протоці відбудеться сьогодні, 26 листопада 2018 року, на рівні послів.

МЗС України надало іноземним послам докази прямої агресії РФ Прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом подій в Керченській протоці
Новини України Російська ФедераціяПавло Клімкін
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся