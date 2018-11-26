Клімкін назвав дії РФ в Азовському морі узурпацією суверенних прав України

Фото: Павло Клімкін (РБК-Україна)

Клімкін зазначив, що РФ своїми діями підтвердила нікчемність двосторонніх угод

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін назвав дії Російської Федерації в Азовському морі узурпацією суверенних прав України. Про це він заявив у ході брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Клімкіна, сьогодні відбувся брифінг за участю послів, на якому представники МЗС України продемонстрували записи, які на 100% демонструють як планувався кожен крок РФ.

"По-перше, дії РФ в Керченській протоці і в Чорному морі є застосування сили на території України. РФ порушила всі базові фундаментальні норми міжнародного права. Дії РФ є узурпацією суверенних прав України. І, звичайно, будь-які маніпуляції РФ про порушення держкордону є нелігітимними, оскільки є рішення міжнародних органів, які стали підставою запровадження санкцій проти РФ", - заявив він.

Крім того, Клімкін зазначив, що дії РФ є порушенням свободи судноплавства, статей конвенції ООН з морського права.

"Таким чином, РФ своїми діями підтвердила нікчемність двосторонніх угод щодо Керченської протоки і Азовського моря", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що засідання Комісії Україна-НАТО щодо ситуації в Керченській протоці відбудеться сьогодні, 26 листопада 2018 року, на рівні послів.