Климкин выразил соболезнования из-за смерти мэра Гданьска

Фото: Павел Климкин (twitter.com/pavloklimkin)

Министр заявил, что его шокировало это событие

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил соболезнования в связи со смертью мэра Гданьска Павла Адамовича. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Климкина.

Министр отметил, что эта трагедия шокировала не только политиков, но и всех, кто находится вне политики.

"Имел удовольствие лишь раз встретиться с Павлом Адамовичем. К сожалению,не смогу пожать ему руку еще раз. Это была настоящая и добрый человек. Польскому обществу еще придется переварить эту трагедию. Это шок для всех нас, всех,кто в политике и вне ее. Искренние соболезнования", - написал Климкин.

Напомним, сегодня после обеда умер мэр Гданьска (Польша) Павел Адамович от полученных при нападении ножевых ранений.

Ранее сообщалось, что 13 января неизвестный мужчина напал на Адамовича с ножом. Злоумышленник вылез на сцену, где выступал мэр, и ударил его ножом.

Адамович перенес длительную операцию после покушения, но его состояние оставалось критическим. Он получил травму сердца, повреждение диафрагмы, раны органов брюшной полости. Адамовича реанимировали на сцене сразу после нападения. В больнице медикам пришлось еще раз восстанавливать сердцебиение пациента.Однако спасти его жизнь не удалось.