Міллер представить "Газпром" на переговорах в Брюсселі

Фото: Олексій Міллер (kremlin.ru)

Глава "Газпрому" візьме участь в переговорах з "Нафтогазом" і Єврокомісією

Голова правління російської компанії "Газпром" Олексій Міллер буде брати участь у тристоронніх газових переговорах з українською стороною та Єврокомісією в Брюсселі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Зокрема, з посиланням на прес-службу Єврокомісії повідомляється, що Міллер підтвердив участь у сьогоднішніх переговорах.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Брюсселі пройдуть тристоронні газові переговори за участю України, Європейської комісії та Росії. Основною темою зустрічі буде збереження транзиту російського газу до країн ЄС по українській території.

Зазначимо, у "Нафтогазу" песимістичні прогнози стосовно сьогоднішніх переговорів. На думку головного виконавчого директора компанії Юрія Вітренка, сторонам не вдасться досягти угод у зв'язку з тим, що російська сторона проігнорувала попередні консультації на експертному рівні.

Минулого тижня президент Росії Володимир Путін заявляв, що транзит газу через Україну може зберегтися при завантаженні газопроводів.