Клімкін розкритикував звільнення Аласанії перед виборами

Клімкін розкритикував звільнення голови правління НОТУ за два місяці до президентських виборів

Глава Министерства иностранных дел Павел Климкин раскритиковал увольнение главы правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Зураба Аласании за два месяца до президентских выборов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Климкина, опубликованное в Facebook.

"Я не знаю, какие у Наблюдательного совета вопросы к Зурабу, но они, по меньшей мере, должны быть озвучены. А также должны стать предметом общественного обсуждения, как, собственно, и должно быть при "общественном" вещании, - написал Климкин.

Также он добавил, что "подобная ситуация за два месяца до выборов - это, простите, на голову не лезет".

Напомним, накануне Администрация президента Петра Порошенко прокомментировала решение наблюдательного совета НОТУ о досрочном расторжении контракта с председателем правления "UA: Суспільне" Зурабом Аласанией.

Вчера стало известно, что Аласанию отстранили от руководства "UA: Суспільне". В частности, наблюдательный совет "UA: Суспільне" поддержал досрочное расторжение контракта. Отметим, Аласания будет работать главой НОТУ еще две недели.

Добавим, что наблюдательный совет "UA: Суспільне" мог отстранить Зураба Аласанию за то, что телеканал должным образом не освещал крестный ход за поместную церковь, а также выступления президента Петра Порошенко на Генассамблее ООН и форуме в Харькове.