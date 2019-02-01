У АП прокоментували рішення НОТУ про звільнення Аласанії

Фото: Зураб Аласанія (РБК-Україна)

У АП заявили, що Порошенко завжди підтримував і буде підтримувати "UA: Суспільне"

Адміністрація президента Петра Порошенка прокоментувала рішення наглядової ради Національної суспільної телерадіокомпанії України (НОТУ) про дострокове розірвання контракту з головою правління "UA: Суспільне" Зурабом Аласанією. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Детектор Медіа".

В АП заявили, що "Порошенко завжди підтримував і буде підтримувати мовлення "UA: Суспільне".

Зокрема, в прес-службі Адміністрації президента України заявили, що "створення незалежного суспільного мовлення було і залишається величезною цінністю для України".

"UA:Суспільне" є загальним досягненням влади і громадянського суспільства і завжди підтримувалось й буде підтримуватися президентом, - повідомили в АП.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що Аласанію усунули від керівництва "UA: Суспільне". Зокрема, наглядова рада "UA: Суспільне" підтримав дострокове розірвання контракту. Зазначимо, Аласанія буде працювати главою НСТУ ще два тижні.

Додамо, що наглядова рада "UA: Суспільне" міг усунути главу Зураба Аласанію за те, що телеканал належним чином не висвітлював хресний хід за помісну церкву, а також виступи президента Петра Порошенка на Генасамблеї ООН и форумі в Харкові.