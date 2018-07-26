МЗС України прокоментувало Кримську декларацію США

Новини Політика 26.07.2018 - 01:38
Фото: Міністерство закордонних справ (mfa.gov.ua)
Фото: Міністерство закордонних справ (mfa.gov.ua)

МЗС України вітає рішучі дії США у спонуканні РФ поважати міжнародне право

Міністерство закордонних справ (МЗС) прокоментувало Кримську декларацію, яка була оприлюднена держсекретарем США Майком Помпео. Про це повідомляє прес-служба МЗС

МЗС України вітає рішучі дії США у спонуканні РФ поважати міжнародне право, а також право на відновлення тероторіальної цілосності України. 

У Кримській декларації наголошується на невизнанні США неправомірної спроби РФ анексії Криму. 

"Ця декларація підтверджує постійність політики США у питанні поваги до суверенітету і територіальної цілісності. Так само як і в декларації Велеса 1940 року, Сполучені Штати Америки послідовно підтримують основоположний принцип міжнародного права ex injuria jus non oritur", - йдеться в заяві МЗС. 

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що Росія готує військову інфраструктуру Криму для розгортання ядерної зброї. РФ вдвічі збільшила чисельність військових на території окупованого півострова.  

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Теги:  Сполучені Штати Америки,  Україна,  Крим  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС