Британія офіційно підтримала політику США щодо Криму

МЗС Британії офіційно оголосило повну підтримку політики США по Криму

Британія підтримує заяву США про незгоду визнання незаконної анексії Криму. Про це йдеться на офіційному сайті уряду Великої Британії.

МЗС Британії наголосило, що їхня політика з цього питання повністю сходиться з США.

"Ми засуджуємо триваюче порушення Росією міжнародного права. Крим є територією України. Ми як і раніше повністю віддані принципу захисту суверенітету і територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів", - йдеться у офіційній заяві МЗС.

Також дипломатичне відомство Британії наголосило, що на території Криму відбуваються систематичні переслідування тих, хто виступає проти анексії, а також переслідування меншин.

Нагадаємо, Петро Порошенко заявив, що приналежність Криму Україні не обговорюється. Президент зазначив, що будь-яка незаконна анексія та окупація території завершується "відновленням територіальної цілісності та компенсацією всіх завданих агресором збитків".