Україна забезпечить міжнародне спостереження за виборчими перегонами, - Порошенко

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За словами Порошенка, це допоможе уникнути зовнішнього втручання

Україна повинна забезпечити належне спостереження за президентською кампанією з боку всіх визнаних міжнародних організацій. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Петра Порошенка у Facebook.

Порошенко наголосив, що у 2014 році Україна встановили гідний стандарт вільного і чесного волевиявлення та закликав всі політичні сили та кандидатів на найвищу державну посаду засвідчити це своїм прикладом.



"У цьому році маємо підтвердити зрілість демократичної системи. Також маємо забезпечити належне спостереження за президентською кампанією з боку всіх визнаних міжнародних організацій. Переконаний, що міжнародне спостереження за виборчими перегонами є нашою додатковою гарантією чистоти демократичних процедур та змагальності виборчого процесу, а також стримуючим чинником проти зовнішнього втручання", - зазначив президент.

Також він наголосив, що необхідно захистити проведення виборів в Україні від гібридних викликів.

Нагадаємо, у Центральній виборчій комісії (ЦВК) затвердили кошторис президентських та парламентських виборів.

Зазначимо, вибори президента України відбудуться в останню неділю березня. За 90 днів до цієї дати, а саме 31 грудня, Центральна виборча комісія офіційно оголосила про початок виборчого процесу в країні.