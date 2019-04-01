"Опора" оголосила результати паралельного підрахунку голосів

За результатами підрахунку "Опори", у другий тур виходять Зеленський і Порошенко
За результатами паралельного підрахунку голосів, який провела громадянська мережа "Опора", у другий тур виборів президента виходять Володимир Зеленський і Петро Порошенко. Про це повідомляється на сайті "Опори".
Зокрема, показники Зеленського і Порошенко становлять 30,1% і 15,7% при похибці 0,7%.
Базуючись на звітах від 1296 з 1304 спостерігачів, "Опора" повідомила, що коли Центральна виборча комісія оголосить остаточні результати президентських виборів, вони можуть бути такими:
Нагадаємо, дані інформаційно-аналітичної системи "Вибори" на табло Центральної виборчої комісії свідчать, що за результатами проміжного підрахунку результатів виборів 2019 розрив між Володимиром Зеленським і Петром Порошенком перевищив 2 млн голосів.
Раніше Центрвиборчком показав результати голосування за кордоном. Станом на 13:15 1 квітня було опрацьовано 98,01% протоколів, а у виборах взяли участь понад 53 тис. українців. На закордонному окрузі перемагає Порошенка з результатом 38,58%, далі слід Зеленський з 26,14% голосів.