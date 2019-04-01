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"Опора" оголосила результати паралельного підрахунку голосів

Новини » Вибори 2019    01.04.2019 - 13:59
"Опора" оголосила результати паралельного підрахунку голосів
Фото: вибори президента України (Віталій Носач, РБК-Україна)

За результатами підрахунку "Опори", у другий тур виходять Зеленський і Порошенко

За результатами паралельного підрахунку голосів, який провела громадянська мережа "Опора", у другий тур виборів президента виходять Володимир Зеленський і Петро Порошенко. Про це повідомляється на сайті "Опори".

Зокрема, показники Зеленського і Порошенко становлять 30,1% і 15,7% при похибці 0,7%.

Базуючись на звітах від 1296 з 1304 спостерігачів, "Опора" повідомила, що коли Центральна виборча комісія оголосить остаточні результати президентських виборів, вони можуть бути такими:

  • Володимир Зеленський 30,1% (похибка - 0,7%);
  • Петро Порошенко 15,7% (0,7%);
  • Юлія Тимошенко 13,3% (0,4%);
  • Юрій Бойко 11,5% (0,7%);
  • Анатолій Гриценко 6,8% (0,4%);
  • Ігор Смешко 5,9% (0,3%);
  • Олег Ляшко 5,5% (0,3%);
  • Олександр Вілкул 4,1% (0,3%);
  • Юрій Тимошенко 0,6% (0,1%).

Нагадаємо, дані інформаційно-аналітичної системи "Вибори" на табло Центральної виборчої комісії свідчать, що за результатами проміжного підрахунку результатів виборів 2019 розрив між Володимиром Зеленським і Петром Порошенком перевищив 2 млн голосів.

Раніше Центрвиборчком показав результати голосування за кордоном. Станом на 13:15 1 квітня було опрацьовано 98,01% протоколів, а у виборах взяли участь понад 53 тис. українців. На закордонному окрузі перемагає Порошенка з результатом 38,58%, далі слід Зеленський з 26,14% голосів.

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Новини України Порошенко Тимошенко Зеленський Гриценко выборыОПОРА
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